Зеленский: НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе

Президент Владимир Зеленский назвал вступление в Североатлантический альянс единственными путем к окончанию войны на Донбассе.

Источник: Зеленский в разговоре с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом

Прямая речь Зеленского: "Мы преданы реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны в Донбассе.

ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ".

Напомним: Столтенберг в беседе с Зеленским выразил обеспокоенность российской военной активностью у границ с Украиной.

Североатлантический альянс предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине на фоне перемещения российских войск у украинской границы и нарушений прекращения огня на Донбассе.

Премьер Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с Зеленским заявил об обеспокоенности наращиванием российского военного присутствия у украинской границы.