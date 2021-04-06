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Зеленский: НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе

Вторник, 6 апреля 2021, 14:18
Зеленский: НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе

Президент Владимир Зеленский назвал вступление в Североатлантический альянс единственными путем к окончанию войны на Донбассе.

Источник: Зеленский в разговоре с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом

Прямая речь Зеленского: "Мы преданы реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны в Донбассе.

ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ".

Напомним: Столтенберг в беседе с Зеленским выразил обеспокоенность российской военной активностью у границ с Украиной.

Североатлантический альянс предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине на фоне перемещения российских войск у украинской границы и нарушений прекращения огня на Донбассе.

Премьер Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с Зеленским заявил об обеспокоенности наращиванием российского военного присутствия у украинской границы.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийНАТОвойнаРосcия
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