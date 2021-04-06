Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Антикорупционщики объяснили, на чем разоблачили брата Вовка

Вторник, 6 апреля 2021, 14:22

Антикоррупционные органы уличили в получении $100 тысяч взятки двух адвокатов, которые обещали решить вопрос в судебном иске через скандального голову ОАСК Павла Вовка.

Источник: НАБУ, САП

Детали: Антикорупционщики подтвердили, что 6 апреля детективы НАБУ по пдроцессуальным руководством прокуроров САП Офиса генерального прокурора разоблачили двух адвокатов на просьбе предоставить и получении 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды. По данным СМИ, один из них - брат Павла Вовка Юрий Зонтов.

Указанные средства должны быть переданы для вынесения решения в деле, которое слушается в Окружном административном суде Киева.

Сообщается, что сейчас один из адвокатов задержан.

Решается вопрос о задержании другого адвоката, а также сообщение о подозрении указанным лицам и избрания им меры пресечения.

Дословно НАБУ: "Детективы НАБУ осуществляют обыски в помещении суда и по месту жительства адвокатов. Один из них является близким родственником председателя ОАСК.

Сейчас это вся информация, которую мы можем разгласить, учитывая тайну следствия".

Украинская правда
Темы: Павел Вовк НАБУАнтикоррупционная прокуратуравзяткаОАСК


powered by lun.ua
Главное сегодня

Антикорупционщики объяснили, на чем разоблачили брата Вовка

Детективы НАБУ задержали брата главы ОАСК Вовка - СМИ

Эскалация: Украина требует экстренной встречи в ТКГ с Россией

США призвали РФ объяснить провокации возле границы с РФ

фотоСтрельба в поезде: бойцы забаррикадировались и угрожали полиции, "усмирил" КОРД

МОЗ хочет вакцинировать против коронавируса 70% взрослых украинцев до конца года

Все новости...
Павел Вовк
Детективы НАБУ задержали брата главы ОАСК Вовка - СМИ
ВСП вынес предупреждение судье Бицюку, разрешившему принудительно привести Вовка
Дело ОАСК: НАБУ завершило досудебное расследование и открыло материалы дела
Последние новости
14:35
8 тысяч госпомощи: регистрацию в "Дії" могут начать на следующей неделе
14:27
Кабмин отменил ликвидацию территориальных органов Госгеокадастра
14:22
Антикорупционщики объяснили, на чем разоблачили брата Вовка
14:18
Зеленский: НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе
14:04
На блокпосту в Луганской области умер полицейский
14:02
В агентстве ЕС признали связь между вакциной AstraZeneca и тромбами
14:01
От приватизации спиртзаводов бюджет получил полмиллиарда в 2021 году
14:00
фотоСтало известно имя бойца, погибшего в результате обстрела у Золотого
13:56
Нардеп Деркач заявил о готовящемся на него покушении
13:46
Кабмин подготовил порядок выплаты ФОПам по 8 тысяч: кто и как сможет получить средства
Все новости...