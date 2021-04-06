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Антикорупционщики объяснили, на чем разоблачили брата Вовка

Вторник, 6 апреля 2021, 14:22
Антикорупционщики объяснили, на чем разоблачили брата Вовка

Антикоррупционные органы уличили в получении $100 тысяч взятки двух адвокатов, которые обещали решить вопрос в судебном иске через скандального голову ОАСК Павла Вовка.

Источник: НАБУ, САП

Детали: Антикорупционщики подтвердили, что 6 апреля детективы НАБУ по пдроцессуальным руководством прокуроров САП Офиса генерального прокурора разоблачили двух адвокатов на просьбе предоставить и получении 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды. По данным СМИ, один из них - брат Павла Вовка Юрий Зонтов.

Указанные средства должны быть переданы для вынесения решения в деле, которое слушается в Окружном административном суде Киева.

Сообщается, что сейчас один из адвокатов задержан.

Решается вопрос о задержании другого адвоката, а также сообщение о подозрении указанным лицам и избрания им меры пресечения.

Дословно НАБУ: "Детективы НАБУ осуществляют обыски в помещении суда и по месту жительства адвокатов. Один из них является близким родственником председателя ОАСК.

Сейчас это вся информация, которую мы можем разгласить, учитывая тайну следствия".

Украинская правда

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Темы: Павел Вовк НАБУАнтикоррупционная прокуратуравзяткаОАСК
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