Антикорупционщики объяснили, на чем разоблачили брата Вовка
Антикоррупционные органы уличили в получении $100 тысяч взятки двух адвокатов, которые обещали решить вопрос в судебном иске через скандального голову ОАСК Павла Вовка.
Детали: Антикорупционщики подтвердили, что 6 апреля детективы НАБУ по пдроцессуальным руководством прокуроров САП Офиса генерального прокурора разоблачили двух адвокатов на просьбе предоставить и получении 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды. По данным СМИ, один из них - брат Павла Вовка Юрий Зонтов.
Указанные средства должны быть переданы для вынесения решения в деле, которое слушается в Окружном административном суде Киева.
Сообщается, что сейчас один из адвокатов задержан.
Решается вопрос о задержании другого адвоката, а также сообщение о подозрении указанным лицам и избрания им меры пресечения.
Дословно НАБУ: "Детективы НАБУ осуществляют обыски в помещении суда и по месту жительства адвокатов. Один из них является близким родственником председателя ОАСК.
Сейчас это вся информация, которую мы можем разгласить, учитывая тайну следствия".
Слідчі дії #НАБУ і #САП в приміщенні #ОАСК та за місцем проживання адвокатів тривають. Більше фото з місця подій тут 👉https://t.co/bRENoh9tNS pic.twitter.com/jNlDuUA4WJ— NAB Ukraine (@nab_ukr) April 6, 2021