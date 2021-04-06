Детективы НАБУ задержали брата главы ОАСК Вовка - СМИ

Детективы НАБУ задержали брата скандального председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка при попытке взять 100 тысяч долларов взятки.

Источник: "Слидство.инфо" со ссылкой на несколько независимых друг от друга собеседников в правоохранительных органах, Пfвел Вовк в Facebook, Сергей Лещенко в Telegram

Детали: По информации источников, брат судьи Вовка пытался получить взятку в размере 100 000 долларов.

В то же время экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко пишет у себя в Telegram, что, по предварительной версии, взятка якобы предназначалась для самого Вовка.

В здании Окружного админсуда Киева журналисты заметили сотрудников Национального антикоррупционного бюро, которые проводили там следственные и процессуальные действия.

Павел Вовк, который игнорирует повестки в суд в своем криминальном деле, подтвердил, что в ОАСК Национальное антикоррупционное бюро 6 апреля проводит обыски. "Ждем новый поток пиара и, конечно же, очередную фантастическую историю. Если в прошлый раз был "захват власти", то в этот раз должно быть что-то еще более удивительное", - написал одиозный судья в соцсети. При этом информацию о задержании брата Вовк в своейм посте не комментирует.

Предыстория:

В июле 2020 года НАБУ представило видео про Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут "власть захватывать". Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

НАБУ подозревает голову ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

В конце декабря 2020 года в НАБУ сообщили, что Волк уже более 3 месяцев не появляется на заседание суда, где ему должны избрать меру пресечения. Также повестки игнорировали в ОАСК. Из-за неявки Вовка в суд, отсутствие по месту жительства, сокрытие от детективов, в НАБУ пытались объявили Вовка в розыск, однако за месяц генпрокурор Ирина Венедиктова так и не отреагировала на эти ходатайства.

В начале февраля НАБУ довело до сведения Вовка содержание вызова в ВАКС, где 3 февраля должно было состояться заседание по избранию меры пресечения. Детективы зачитывали Вовку текст ходатайства об отстранении его от должности во время "прогулки" рядом с судьей длиной в несколько километров.

После того, как Вовк в шестой не явился в суд, 15 марта судья Высшего антикоррупционного суда решил приостановить судопроизводство на время его розыска.

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