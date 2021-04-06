На Донетчине 6 апреля погибли еще двое украинских воинов

В зоне проведения операции Объединенных сил 6 апреля украинский военный погиб во время обстрела российско-оккупационных войск, еще один боец ​​погиб в результате подрыва на взрывном устройстве.

Источник: пресс-служба оперативно-тактической группировки "Схід"

Детали: Сообщается, что 6 апреля в районе ответственности ОТУ "Схід", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Невельское.

Вследствие вражеского минометного огня один украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, во время эвакуации он умер.

Также, недалеко от населенного пункта Степное, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий ВСУ получил ранения, несовместимые с жизнью.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.