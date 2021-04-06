Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Голые на балконе: задержанных в Дубае украинок оказалось больше

Вторник, 6 апреля 2021, 17:14

Дубайская полиция задержала двенадцать гражданок Украины за участие в съемках видеоролика, в котором обнаженные девушки позировали на балконе одного из небоскребов.

Источник: комментарий предоставлен "Украинской правде" спикером МИД Олегом Николенко

Прямая речь Николенко: "Дубайская полиция задержала, не одиннадцать, как ранее сообщалось, а двенадцать гражданок Украины. Сегодня их посетил украинский консул. Он также провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая.

Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера. В соответствии с законодательством ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1300 долларов США с последующей депортацией".

Детали: Николенко отметил, что условия содержания в следственном изоляторе приемлемы. Задержанные обеспечены едой и медицинским наблюдением.

Предыстория:

  • В понедельник, 5 апреля во Дубае задержали 40 человек за съемку видеоролика, в котором обнаженные девушки стоят на балконе одного из небоскребов города. Тогда сообщалось, что среди задержанных 11 украинок.

Украинская правда
Темы: скандал


powered by lun.ua
Главное сегодня

Стрельбу в поезде устроили военные Госспецсвязи - назначено расследование

На Донетчине 6 апреля погибли еще двое украинских воинов

Кулеба объяснил Лаврову, кого могут привести в чувство Франция и Германия

В Кремле говорят, что вступление Украины в НАТО "усугубит ситуацию" на Донбассе

Антикорупционщики объяснили, на чем разоблачили брата Вовка

Зеленский: НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе

Все новости...
скандал
Минздрав Германии купил маски через фирму мужа министра – СМИ
Шпионский скандал: Болгария планирует выслать дипломатов РФ
СБУ заявила, что "АрселорМиттал Кривой Рог" слишком много получает из бюджета. Компания опровергает
Последние новости
18:01
Чаус до похищения хотел вернуться в Украину – СМИ
17:54
Россия начала масштабную проверку боеготовности своих войск
17:49
Новий рейтинг Forbes: лідирує Безос, найбагатший серед українців – Ахметов
17:47
Фракция Меркель в Бундестаге осудила "бряцание" Путина на границе с Украиной
17:39
Ученые выяснили, влияет группа крови на риск заражения и ход COVID-19
17:31
Пандемия COVID: через 2 дня Харьковщина может быть объявлена "красной" зоной
17:21
фотоНазвали имя военного, которого в понедельник убил вражеский снайпер
17:20
Ивано-Франковский облсовет требует признать недействительными выборы в округе, где победил Вирастюк
17:14
Голые на балконе: задержанных в Дубае украинок оказалось больше
16:48
Стрельбу в поезде устроили военные Госспецсвязи - назначено расследование
Все новости...