Голые на балконе: задержанных в Дубае украинок оказалось больше

Дубайская полиция задержала двенадцать гражданок Украины за участие в съемках видеоролика, в котором обнаженные девушки позировали на балконе одного из небоскребов.

Источник: комментарий, предоставленный "Украинской правде" спикером МИД Олегом Николенко

Прямая речь Николенко: "Дубайская полиция задержала, не одиннадцать, как ранее сообщалось, а двенадцать гражданок Украины. Сегодня их посетил украинский консул. Он также провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая.

Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера. В соответствии с законодательством ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1300 долларов США с последующей депортацией".

Детали: Николенко отметил, что условия содержания в следственном изоляторе приемлемы. Задержанные обеспечены едой и медицинским наблюдением.

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