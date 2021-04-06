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Россия начала масштабную проверку боеготовности своих войск

Вторник, 6 апреля 2021, 17:54

Вооруженные силы России начали контрольную проверку за зимний период обучения, в апреле планируют провести более 4 тысяч учений.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России

Дословно: "Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных Сил".

Детали: По данным Минобороны РФ, в течение апреля будет проведено 4 048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Напомним:

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.
  • Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба называет нынешнюю эскалацию со стороны России системной и масштабной за последние годы.
  • Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил об озабоченности наращиванием российского военного присутствия у украинской границы.

Темы: Росcияоккупация


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