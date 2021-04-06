Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия начала масштабную проверку боеготовности своих войск

Вторник, 6 апреля 2021, 17:54
Россия начала масштабную проверку боеготовности своих войск

Вооруженные силы России начали контрольную проверку за зимний период обучения, в апреле планируют провести более 4 тысяч учений.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России

Дословно: "Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных Сил".

Детали: По данным Минобороны РФ, в течение апреля будет проведено 4 048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Напомним:

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.
  • Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба называет нынешнюю эскалацию со стороны России системной и масштабной за последние годы.
  • Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил об озабоченности наращиванием российского военного присутствия у украинской границы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
Росcия
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
Последние новости
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
Все новости...
Реклама: