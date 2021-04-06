Россия начала масштабную проверку боеготовности своих войск

Вооруженные силы России начали контрольную проверку за зимний период обучения, в апреле планируют провести более 4 тысяч учений.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России

Дословно: "Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных Сил".

Детали: По данным Минобороны РФ, в течение апреля будет проведено 4 048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Напомним: