Россия начала масштабную проверку боеготовности своих войск
Вторник, 6 апреля 2021, 17:54
Вооруженные силы России начали контрольную проверку за зимний период обучения, в апреле планируют провести более 4 тысяч учений.
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России
Дословно: "Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных Сил".
Детали: По данным Минобороны РФ, в течение апреля будет проведено 4 048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.
Напомним:
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