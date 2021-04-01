Нынешняя эскалация со стороны России самая масштабная за последние годы - МИД
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба называет нынешнюю эскалацию со стороны России системной и масштабной за последние годы.
Источник: заявление Кулебы в связи с системным обострением Россией ситуации безопасности
Дословно: "Украина и партнеры нашего государства констатируют системное обострение Россией ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою преданность режиму прекращения огня.
Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы.
Своими действиями Российская Федерация завела ситуацию в тупик, выход из которого только один: дипломатия.
Москва должна прекратить военное нагнетания, немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режима прекращения огня.
Украина вместе с Германией и Францией как посредниками в нормандском формате делают все возможное, чтобы побудить Россию к конструктивному переговорному процессу. Другие наши партнеры, в частности США, Канада, Великобритания, НАТО, также выступают за продолжение Россией переговоров.
Какую бы дезинформацию не распространяли Россия, уверяю: Украина будет предоставлять приоритет политико-дипломатическим путям урегулирования, ведь мир и жизнь людей является фундаментальной ценностью для нашего государства".
Напомним:
- Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак повідомив, що під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань "Запад 2021" Росія стягує війська до кордону з Україною – у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.
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- Атташе по вопросам обороны США, Канады, Великобритании пообщались с министром обороны Украины Андреем Тараном и его заместителями Анатолием Петренко и Александром Полищуком.
- По информации ГУР МО Украины, Российская Федерация завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого побуждения нашего государства на военный ответ на враждебные действия оккупантов на линии соприкосновения сторон на востоке Украины.
- В то же время Зеленский заявляет, что Украина продолжит стремиться к прекращению огня на востоке.