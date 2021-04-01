Нынешняя эскалация со стороны России самая масштабная за последние годы - МИД
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба называет нынешнюю эскалацию со стороны России системной и масштабной за последние годы.
Источник: заявление Кулебы в связи с системным обострением Россией ситуации безопасности
Дословно: "Украина и партнеры нашего государства констатируют системное обострение Россией ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою преданность режиму прекращения огня.
Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы.
Своими действиями Российская Федерация завела ситуацию в тупик, выход из которого только один: дипломатия.
Москва должна прекратить военное нагнетания, немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режима прекращения огня.
Украина вместе с Германией и Францией как посредниками в нормандском формате делают все возможное, чтобы побудить Россию к конструктивному переговорному процессу. Другие наши партнеры, в частности США, Канада, Великобритания, НАТО, также выступают за продолжение Россией переговоров.
Какую бы дезинформацию не распространяли Россия, уверяю: Украина будет предоставлять приоритет политико-дипломатическим путям урегулирования, ведь мир и жизнь людей является фундаментальной ценностью для нашего государства".
Напомним:
- Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивает войска к границе с Украиной - в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- 1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
- По информации украинских разведчиков, Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины.