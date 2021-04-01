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Нынешняя эскалация со стороны России самая масштабная за последние годы - МИД

Четверг, 1 апреля 2021, 20:36
Нынешняя эскалация со стороны России самая масштабная за последние годы - МИД

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба называет нынешнюю эскалацию со стороны России системной и масштабной за последние годы.

Источник: заявление Кулебы в связи с системным обострением Россией ситуации безопасности

Дословно: "Украина и партнеры нашего государства констатируют системное обострение Россией ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою преданность режиму прекращения огня.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы.

Своими действиями Российская Федерация завела ситуацию в тупик, выход из которого только один: дипломатия.

Москва должна прекратить военное нагнетания, немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режима прекращения огня.

Украина вместе с Германией и Францией как посредниками в нормандском формате делают все возможное, чтобы побудить Россию к конструктивному переговорному процессу.  Другие наши партнеры, в частности США, Канада, Великобритания, НАТО, также выступают за продолжение Россией переговоров.

Какую бы дезинформацию не распространяли Россия, уверяю: Украина будет предоставлять приоритет политико-дипломатическим путям урегулирования, ведь мир и жизнь людей является фундаментальной ценностью для нашего государства".

Напомним

  • Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивает войска к границе с Украиной - в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
  • 1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
  • По информации украинских разведчиков, Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины.

Украинская правда

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Темы: МИДДонбассРосcиявойна
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