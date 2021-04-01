Нынешняя эскалация со стороны России самая масштабная за последние годы - МИД

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба называет нынешнюю эскалацию со стороны России системной и масштабной за последние годы.

Источник: заявление Кулебы в связи с системным обострением Россией ситуации безопасности

Дословно: "Украина и партнеры нашего государства констатируют системное обострение Россией ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою преданность режиму прекращения огня.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы.

Своими действиями Российская Федерация завела ситуацию в тупик, выход из которого только один: дипломатия.

Москва должна прекратить военное нагнетания, немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режима прекращения огня.

Украина вместе с Германией и Францией как посредниками в нормандском формате делают все возможное, чтобы побудить Россию к конструктивному переговорному процессу. Другие наши партнеры, в частности США, Канада, Великобритания, НАТО, также выступают за продолжение Россией переговоров.

Какую бы дезинформацию не распространяли Россия, уверяю: Украина будет предоставлять приоритет политико-дипломатическим путям урегулирования, ведь мир и жизнь людей является фундаментальной ценностью для нашего государства".

Напомним: