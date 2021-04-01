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Четверг, 1 апреля 2021, 20:36

Нынешняя эскалация со стороны России самая масштабная за последние годы - МИД

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба называет нынешнюю эскалацию со стороны России системной и масштабной за последние годы.

Источник: заявление Кулебы в связи с системным обострением Россией ситуации безопасности

Дословно: "Украина и партнеры нашего государства констатируют системное обострение Россией ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою преданность режиму прекращения огня.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы.

Своими действиями Российская Федерация завела ситуацию в тупик, выход из которого только один: дипломатия.

Москва должна прекратить военное нагнетания, немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режима прекращения огня.

Украина вместе с Германией и Францией как посредниками в нормандском формате делают все возможное, чтобы побудить Россию к конструктивному переговорному процессу.  Другие наши партнеры, в частности США, Канада, Великобритания, НАТО, также выступают за продолжение Россией переговоров.

Какую бы дезинформацию не распространяли Россия, уверяю: Украина будет предоставлять приоритет политико-дипломатическим путям урегулирования, ведь мир и жизнь людей является фундаментальной ценностью для нашего государства".

Напомним

  • Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак повідомив, що під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань "Запад 2021" Росія стягує війська до кордону з Україною – у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.
  • Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
  • Атташе по вопросам обороны США, Канады, Великобритании пообщались с министром обороны Украины Андреем Тараном и его заместителями Анатолием Петренко и Александром Полищуком.
  • По информации ГУР МО Украины, Российская Федерация завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого побуждения нашего государства на военный ответ на враждебные действия оккупантов на линии соприкосновения сторон на востоке Украины.
  • В то же время Зеленский заявляет, что Украина продолжит стремиться к прекращению огня на востоке.

Украинская правда
Темы: МИДДонбассРосcиявойна


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