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Истребители НАТО за неделю 7 раз перехватывали российские самолеты

Вторник, 6 апреля 2021, 23:31

С 29 марта по 4 апреля истребители НАТО семь раз поднимались в небо над Балтийским морем для идентификации и перехвата российских самолетов.

Источник: сообщение министерства обороны Литвы

Детали: Так, 29 марта истребители перехватили один самолет Ил-38 и два самолета Су-27. Первый летел из материковой России к Балтийскому морю, а затем вернулся обратно. Оба Су-27 следовали из Калининграда и вернулись туда же.

30 марта был перехвачен один Ил-20, летевший из материковой России в Калининград.

На следующий день Ил-20 совершил полет с Калининграда к материковой части страны. В тот же день истребители НАТО перехватили два Су-27, которые вылетели из этого же города и вернулись обратно. Тогда же для самолеты альянса сопровождали Ту-134, летевший из материковой части РФ в Калининград.

Уже 31 марта было зафиксировано полет одного Ил-20.

2 апреля, кроме Ил-20, был перехвачен один Ил-76. Первый летел из Калининграда на материк, у второго был противоположный путь. В этот же день самолет Ан-26 следовал из центральной части РФ к далекому городу.

Напомним:

  • В Кремле отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о необходимости вступления страны в НАТО для урегулирования проблемы Донбасса и говорят, что для жителей оккупированных территорий это "глубоко неприемлемо".

Украинская правда
Темы: НАТОРосcияавиа


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