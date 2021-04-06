В Кремле говорят, что вступление Украины в НАТО "усугубит ситуацию" на Донбассе
В Кремле отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о необходимости вступления страны в НАТО для урегулирования проблемы Донбасса и говорят, что для жителей оккупированных территорий это "глубоко неприемлемо".
Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Пескова: "Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. На наш взгляд, это еще больше усугубит ситуацию.
Говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей, а если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках, то вы поймете, что членство в НАТО для этих людей глубоко неприемлемым, неприемлемой перспективой".
Предыстория:
- Зеленский назвал вступление в Североатлантический альянс единственными путем к окончанию войны на Донбассе.
- Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с Зеленским выразил обеспокоенность российской военной активностью у границ с Украиной.
- Североатлантический альянс предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине на фоне перемещения российских войск у украинской границы и нарушений прекращения огня на Донбассе.
- Премьер Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с Зеленским заявил об обеспокоенности наращиванием российского военного присутствия у украинской границы.