Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Канаде началась третья волна COVID-19 – Трюдо

Среда, 7 апреля 2021, 01:55
В Канаде началась третья волна COVID-19 – Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о 3-ей волне коронавируса в Канаде.

Источник: Издание Reuters, которое цитирует Трюдо

Прямая речь: "Во всем мире страны сталкиваются с очень серьезной третьей волной этой пандемии. Так же, как и Канада сейчас".

Детали: По словам Трюдо, в Канаде растет госпитализация больных COVID-19.

Кроме того, увеличивается заполняемость коек в интенсивной терапии больниц.

А также возрастает количество штаммов коронавируса.

Напомним: В январе в Канаде разворачивали полевые госпитали для лечения больных COVID-19.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Канадакоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
Канада
В Канаде владелец магазина "чистых" наркотиков умер от передозировки
Кулеба поговорил с главой МИД Канады о мятеже в РФ и саммите НАТО
Зеленский поговорил с Трюдо о "вагнеровцах" и ЗАЭС
Последние новости
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
Все новости...
Реклама: