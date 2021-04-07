В Канаде началась третья волна COVID-19 – Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о 3-ей волне коронавируса в Канаде.

Источник: Издание Reuters, которое цитирует Трюдо

Прямая речь: "Во всем мире страны сталкиваются с очень серьезной третьей волной этой пандемии. Так же, как и Канада сейчас".

Детали: По словам Трюдо, в Канаде растет госпитализация больных COVID-19.

Кроме того, увеличивается заполняемость коек в интенсивной терапии больниц.

А также возрастает количество штаммов коронавируса.

Напомним: В январе в Канаде разворачивали полевые госпитали для лечения больных COVID-19.