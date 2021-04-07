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В Канаде началась третья волна COVID-19 – Трюдо

Среда, 7 апреля 2021, 01:55

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о 3-ей волне коронавируса в Канаде.

Источник: Издание Reuters, которое цитирует Трюдо

Прямая речь: "Во всем мире страны сталкиваются с очень серьезной третьей волной этой пандемии. Так же, как и Канада сейчас".

Детали: По словам Трюдо, в Канаде растет госпитализация больных COVID-19.

Кроме того, увеличивается заполняемость коек в интенсивной терапии больниц.

А также возрастает количество штаммов коронавируса.

Напомним: В январе в Канаде разворачивали полевые госпитали для лечения больных COVID-19.

Темы: Канадакоронавирус


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