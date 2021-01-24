В Канаде разворачивают полевые госпитали для лечения больных COVID-19

Вблизи Торонто развернут два полевых госпиталя для того, чтобы разгрузить лечебные учреждения, где находятся больные коронавирусом.

Источник: премьер-министр Канады Джастин Трюдо, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Поддержание безопасности вас и ваших семей – наш первый приоритет. Именно поэтому федеральное правительство разворачивает вблизи Торонто два мобильные медицинские пункты".

Детали: Глава правительства говорит, что полевые госпитали придадут 200 коек "и освободит места для людей, нуждающихся в реанимации".

Трюдо отметил рост случаев инфицирования в течение последнего месяца. Это стало причиной серьезной нагрузки больниц, особенно в провинции Онтарио.

Сейчас в Канаде насчитывается более 65 тысяч больных коронавирусом, из них более трети в Онтарио.

Напомним: