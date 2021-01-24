В Канаде разворачивают полевые госпитали для лечения больных COVID-19
Вблизи Торонто развернут два полевых госпиталя для того, чтобы разгрузить лечебные учреждения, где находятся больные коронавирусом.
Источник: премьер-министр Канады Джастин Трюдо, цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "Поддержание безопасности вас и ваших семей – наш первый приоритет. Именно поэтому федеральное правительство разворачивает вблизи Торонто два мобильные медицинские пункты".
Детали: Глава правительства говорит, что полевые госпитали придадут 200 коек "и освободит места для людей, нуждающихся в реанимации".
Трюдо отметил рост случаев инфицирования в течение последнего месяца. Это стало причиной серьезной нагрузки больниц, особенно в провинции Онтарио.
Сейчас в Канаде насчитывается более 65 тысяч больных коронавирусом, из них более трети в Онтарио.
Напомним:
- Канада продлила запрет на въезд в страну с несущественных причин для граждан других стран до 21 февраля.