Украина 1-я в Европе по распространению COVID-19

За минувшие сутки в мире диагностировали более 575 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, США. Украина занимает 7 место в мире и 1 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 115 тысяч новых заражений, в Бразилии - почти 83 тысячи, в США - более 62 тысяч.

Кроме того, более 49 тысяч больных зарегистрировали в Турции. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Аргентина и Иран.

Украина среди стран мира занимает 7 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 1 позицию.

Умерли за сутки 11 787 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга более 107 млн человек. Сейчас насчитывается около 23 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 2 885 894 смертей от COVID-19.

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