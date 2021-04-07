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Украина 1-я в Европе по распространению COVID-19

Среда, 7 апреля 2021, 05:43

За минувшие сутки в мире диагностировали более 575 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, США. Украина занимает 7 место в мире и 1 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 115 тысяч новых заражений, в Бразилии - почти 83 тысячи, в США - более 62 тысяч.

Кроме того, более 49 тысяч больных зарегистрировали в Турции. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Аргентина и Иран.

Украина среди стран мира занимает 7 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 1 позицию.

 
 

Умерли за сутки 11 787 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга более 107 млн человек. Сейчас насчитывается около 23 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 2 885 894 смертей от COVID-19.

Предыстория:

  • За сутки 5 апреля в Украине зафиксировали 13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 430 больных, выздоровели 10 240 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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