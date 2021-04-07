Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина 1-я в Европе по распространению COVID-19

Среда, 7 апреля 2021, 05:43
Украина 1-я в Европе по распространению COVID-19

За минувшие сутки в мире диагностировали более 575 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, США. Украина занимает 7 место в мире и 1 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 115 тысяч новых заражений, в Бразилии - почти 83 тысячи, в США - более 62 тысяч.

Кроме того, более 49 тысяч больных зарегистрировали в Турции. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Аргентина и Иран.

Украина среди стран мира занимает 7 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 1 позицию.

 
 

Умерли за сутки 11 787 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга более 107 млн человек. Сейчас насчитывается около 23 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 2 885 894 смертей от COVID-19.

Предыстория:

  • За сутки 5 апреля в Украине зафиксировали 13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 430 больных, выздоровели 10 240 человек.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
Все новости...
Реклама: