COVID в Украине: 13,3 тысячи новых больных и 430 умерших за сутки

За сутки 5 апреля в Украине зафиксировали 13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 430 больных, выздоровели 10 240 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов, Кроонавірус_Інфо и СНБО

Детали: За минувшие сутки госпитализировали 2 545 больных, выписали из больниц 1 149 человек.

Наибольшее количество новых случаев в понедельник зарегистрировали в Одесской (1436), г. Киев (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.

Среди новых заболевших – 508 детей и 338 медработников.

430 летальных случаев – это почти украинский максимум: за сутки 1 апреля умерли 433 больных с коронавирусом.

Летальных случаев 5 апреля больше всего зарегистрировали в Киеве (39) Николаевской (33), Хмельницкой (29), Житомирской (25), Одесской (24), Донецкой и Полтавской (по 23), Тернопольской (21) областях.

Количество сейчас больных COVID в Украине возросло до 371 768 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 1 769 164 человека, из них выздоровели 1 362 379 человек, умерли уже 35 017 человек.

Тестирований за минувшие сутки сделали 91 978: методом ПЦР – 41 512, методом ИФА – 21 279, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 187.

Прививок против коронавируса 5 апреля сделали 12 856. За все время прививочной кампании сделано 304 680 прививок: первую дозу вакцины получили 304 678 человек, завершили вакцинацию (получили обе дозы) 2 человека.

Напомним: По количеству случаев за сутки Украине 5 апреля была на 11 месте в мире и на 3 месте в Европе.

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