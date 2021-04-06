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COVID в Украине: 13,3 тысячи новых больных и 430 умерших за сутки

Вторник, 6 апреля 2021, 08:29

За сутки 5 апреля в Украине зафиксировали 13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 430 больных, выздоровели 10 240 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов, Кроонавірус_Інфо

Детали: За минувшие сутки госпитализировали 2 545 больных, выписали из больниц 1 149 человек.

Наибольшее количество новых случаев в понедельник зарегистрировали в Одесской (1436), г. Киев (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.

Среди новых заболевших – 508 детей и 338 медработников.

430 летальных случаев – это почти украинский максимум: за сутки 1 апреля умерли 433 больных с коронавирусом.

Темы: коронавирусэпидемияCovid-2019


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