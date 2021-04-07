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В Киеве обещают на днях отключать отопление

Среда, 7 апреля 2021, 12:59
В Киеве обещают на днях отключать отопление

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что отопление в столице начнут отключать с 10 апреля.

Источник: Кличко во время брифинга, которого цитирует КГГА

Прямая речь Кличко: "В связи с тем, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода, город вынужден немного перенести завершения отопительного сезона.  На несколько дней.  В частности, по прогнозам синоптиков, в среду ночью температура опустится до -1 градуса.  Возможен снег.  Отключение тепла в Киеве начнут с 10 апреля".

Детали: Он напомнил, что любая домовая община может раньше отключиться от отопления.

Социальные объекты, особенно больницы, отключать только по заявкам руководителей учреждений.

В садах и школах тепло уже отключают планово - ввиду дистанционного обучения.

Напомним: 5 апреля стало известно, что отключение отопления в Киеве отложили на несколько дней, из-за холодной погоды.

Украинская правда

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Темы: КиевВиталий Кличкоотопление
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