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Кабмин одобрил концепцию развития крымскотатарского языка

Среда, 7 апреля 2021, 13:49

Кабинет министров принял проект распоряжения "Об одобрении Концепции развития крымскотатарского языка".

Источник: заседание правительства, народный депутат от "Слуги народа" и представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram

Детали: Вице-премьер Алексей Резников заявил, что эта концепция – это "фундамент работы на 10 лет вперед", на 2022-2032 годы.

В частности, ею закрепляется идея развития крымскотатарского языка на основе латинской графики.

Документ призван создать условия для ревитализации крымскотатарского языка до безопасного уровня путем законодательного, институционального, организационного, финансового, информационного и иного обеспечения ее функционирования как языка одного из коренных народов Украины.

Проект распоряжения направлен на расширение сфер применения крымскотатарского языка, поощрения граждан Украины к его изучению, популяризацию среди различных возрастных групп, особенно – среди молодежи.

Предполагается, что это не только будет способствовать сохранению и развитию уникального социокультурного явления, фактора самоидентичности и самовоспроизводства крымских татар, но и обеспечит дополнительные предпосылки для деоккупации Крыма.

Знать больше: Из-за оккупации крымскотатарский язык может не перейти на латиницу

Темы: крымские татарыязыкКабинет министров


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