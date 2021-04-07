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Степанов верит в победу над коронавирусом до конца года

Среда, 7 апреля 2021, 14:16
Степанов верит в победу над коронавирусом до конца года

Министр здравоохранения Максим Степанов считает возможным полное преодоление COVID-19 в Украине до конца 2021 года.

Источник: Степанов на заседании правительства 7 апреля

Прямая речь: "Нам нужно убедить 70% взрослого населения Украины прийти к пунктам прививки и сделать ее. Мы должны понять, что у нас будет несколько вакцин одновременно, и помимо мер к вакцинации нужно воздерживаться от манипуляций относительно того, какой продукт лучше...

Я уверен, что нам удастся это сделать, удастся убедить, и удастся полностью преодолеть коронавирусную болезнь в нашей стране до конца 2021 года".

Детали: Степанов отметил, что Минздрав разработал национальный план вакцинации, его передадут на согласование другим министерствам и вынесут на ближайшее заседание правительства.

Что предшествовало: Степанов отмечал, что Министерство здравоохранения хочет ускорить темпы вакцинации против коронавируса и надеется обеспечить возможность привить 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года.

По его мнению, это позволит достичь коллективного иммунитета.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019Минздраввакцинация
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