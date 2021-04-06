МОЗ хочет вакцинировать против коронавируса 70% взрослых украинцев до конца года

Министерство здравоохранения хочет ускорить темпы вакцинации против коронавируса и коронавирусной болезни, надеется обеспечить возможность иммунизации 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 6 апреля

Детали: Степанов напомнил, что 3 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ во исполнение решения СНБО о создании национального плана по иммунопрофилактике. Дорожная карта по вакцинации будет интегрирована в этот план, пояснил Степанов.

Этот план должен предусматривать ответственность органов власти за обеспеченность вакцинами и проведение иммунопрофилактики.

Власти хотят до конца года обеспечить возможность вакцинации 70% взрослого населения Украины.

Прямая речь: "Один из основных посылов, что к концу 2021 года мы должны вакцинировать подавляющее большинство населения Украины – взрослого населения, то есть старше 18 лет. Забегая вперед, хочу сказать: это будет сделано в 21-м году.

Общее количество населения, которое нужно вакцинировать, чтобы достичь коллективного иммунитета, начать достигать его – это не менее 60%. Мы хотим увеличить это количество и довести его до 70%. По крайней мере, дать возможность до 70% граждан сделать соответствующее прививки".

Больше деталей: Глава Минздрава отметил, что для этого нужна способность медицинской системы и наличие вакцин.

В Украине сейчас 11,5 тысяч прививочных кабинетов. Если в одном кабинете могут делать до 40-50 прививок, то страна способна делать до 450-500 тысяч прививок за сутки. Сейчас не все кабинеты заняты для прививок против COVID.

МОЗ рассчитало, что медики смогут делать 5-7 миллионов прививок в месяц. Этого достаточно, чтобы вакцинировать 60-70% взрослого населения до конца года, сказал Степанов.

По словам министра, Украина договорилась об обеспечении 22 миллионами доз вакцины: 8 миллионов от инициативы COVAX и 14 миллионов – по заключенным прямым контрактам, это 10 миллионов доз вакцины Novavax, 2 миллиона доз вакцины AstraZeneca (CoviShield) и почти 2 миллиона доз вакцины производства компании Sinovac.

Степанов заявил, что в ближайшие дни Украина будет иметь контракты на еще 15 миллионов доз вакцин против коронавируса.

Напомним: В декабре 2020 года Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил дорожную карту по вакцинации населения против COVID-19.

Предполагалось 5 таких этапов:

I: январь-апрель 2021 года – люди с самым высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19 (по плану – порядка 367 тысяч человек);

II: апрель-июнь 2021 года – люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто оказывает медицинские услуги (порядка 2,5 миллиона человек);

III: июнь-сентябрь 2021 года – люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства (порядка 7,2 миллиона человек);

IV: сентябрь 2021 года - март 2022 года – люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства (порядка 11 миллионов человек);

V: после реализации I-IV этапов и в условиях высокой доступности вакцин – взрослые от 18 лет, которые не вошли в приоритетные группы (порядка 13,1 миллиона человек).

Решение о вакцинации детей будет принято после получения дополнительной информации о безопасности, качестве и эффективности у детей вакцин против COVID-19.

Вакцинация является добровольной.

Второй этап вакцинации начался в марте.

С 24 февраля по 5 апреля сделано 304 680 прививок: первую дозу вакцины получили 304 678 человек, завершили вакцинацию (получили обе дозы) 2 человека.

Знать больше: Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

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