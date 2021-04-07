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В столичном метро на время локдауна меняют график движения

Среда, 7 апреля 2021, 15:54
В столичном метро на время локдауна меняют график движения
фото: Эльдар Сарахман, УП

На время жесткого карантина в метрополитене Киева изменят график движения поездов - теперь они будут ездить реже.

Источник: пресс-секретарь столичной подземки Наталья Макогон в комментарии "Украинской правде"

Детали: Предварительно известно, что в пиковое время изменят частоту поездов с 1:30 минуты до 2 минут. В метро будут пытаться совместить сбережение ресурсов и соблюдение карантинных мероприятий.

В ближайшие два дня в подземке будут анализировать пассажиропоток и определять новый график движения, поскольку с каждым днем ​​кажется больше пропусков на метро и пассажиропоток может возрастать.

Для сравнения, 5 апреля киевским метрополитеном воспользовались 152 тысячи пассажиров, а на следующий день - 210 тысяч. До локдауна среднесуточный пассажиропоток составил до 1 миллиона человек. В 2019 году подземкой пользовалось 1,5 миллиона пассажиров ежедневно.

Напомним: Департамент транспортной инфраструктуры КГГА выдал уже почти 500 тысяч спецпропусков на проезд в общественном транспорте столицы.

Роман Петренко, УП

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Темы: Киевметрокарантинкоронавирус
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