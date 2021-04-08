Украина оказалась на 1 месте в Европе по количеству новых больных COVID-19

За сутки 6 апреля в мире обнаружили 650 723 новых случая COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, 126 315 случаев зафиксировали в Индии, 90 973 - в Бразилии, 75 183 - в США.

К первой пятерке по количеству больных также принадлежат Турция (54 740) и Аргентина (22 039).

Украина находится на 7 месте в мире (15 415) - между Ираном, где 20 954 больных, и Германией, где 14 936. Среди европейских стран Украина - на первом месте.

Замыкает десятку стран Италия - 13 708 случаев.

Умерли за сутки 12 957 человек в мире. По суточному количеству смертей Украина - на третьем месте среди стран Европы и на 7 - в мире.

За все время пандемии умерли 2,9 млн человек.

Болеют 22,9 млн человек, однако выздоровели - 107,7 млн.

Всего в мире зафиксировали 133,6 млн случаев заражения.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 6 апреля в Украине: