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Украина оказалась на 1 месте в Европе по количеству новых больных COVID-19

Четверг, 8 апреля 2021, 05:59

За сутки 6 апреля в мире обнаружили 650 723 новых случая COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, 126 315 случаев зафиксировали в Индии, 90 973 - в Бразилии, 75 183 - в США.

К первой пятерке по количеству больных также принадлежат Турция (54 740) и Аргентина (22 039).

Украина находится на 7 месте в мире (15 415) - между Ираном, где 20 954 больных, и Германией, где 14 936. Среди европейских стран Украина - на первом месте.

 
 

Замыкает десятку стран Италия - 13 708 случаев.

Умерли за сутки 12 957 человек в мире. По суточному количеству смертей Украина - на третьем месте среди стран Европы и на 7 - в мире.

 

За все время пандемии умерли 2,9 млн человек.

Болеют 22,9 млн человек, однако выздоровели - 107,7 млн.

Всего в мире зафиксировали 133,6 млн случаев заражения.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 6 апреля в Украине:

  • зафиксировали 15 415 новых случаев COVID-19;
  • госпитализировали 5 587 больных;
  • умер 481 больной;
  • выздоровели 11 472 человека.

Темы: коронавирус


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