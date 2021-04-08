Facebook не будет уведомлять 533 млн пользователей, чьи данные украли хакеры

Соцсеть Facebook не будет уведомлять 533 млн пользователей, чьи персональные данные были похищены и опубликованы на хакерском форуме.

Источник: представитель Facebook в Reuters

Детали: Представитель сказал, что принял во внимание, что пользователи не могут решить проблему и данные оказались в общем доступе. Однако, как отмечается, компания не уверена, что имеет полную информацию о том, какие пользователи должны быть уведомлены.

По сообщению Facebook, обнародованная информация не включала финансовую информацию, информацию о здоровье или пароли. Однако сопоставленные данные могут предоставить ценную информацию для взлома или других злоупотреблений.

Сообщается, что по соглашению с Федеральной торговой комиссией США с июля 2019 года Facebook должен сообщать подробности о несанкционированном доступе к данным 500 или более пользователей в течение 30 дней после подтверждения инцидента.

Напомним: