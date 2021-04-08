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Facebook не будет уведомлять 533 млн пользователей, чьи данные украли хакеры

Четверг, 8 апреля 2021, 07:18

Соцсеть Facebook не будет уведомлять 533 млн пользователей, чьи персональные данные были похищены и опубликованы на хакерском форуме.

Источник: представитель Facebook в Reuters

Детали: Представитель сказал, что принял во внимание, что пользователи не могут решить проблему и данные оказались в общем доступе. Однако, как отмечается, компания не уверена, что имеет полную информацию о том, какие пользователи должны быть уведомлены.

По сообщению Facebook, обнародованная информация не включала финансовую информацию, информацию о здоровье или пароли. Однако сопоставленные данные могут предоставить ценную информацию для взлома или других злоупотреблений.

Сообщается, что по соглашению с Федеральной торговой комиссией США с июля 2019 года Facebook должен сообщать подробности о несанкционированном доступе к данным 500 или более пользователей в течение 30 дней после подтверждения инцидента.

Напомним:

  • На хакерском форуме бесплатно опубликовали персональные данные 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран.
  • Опубликованная информация включает номера телефонов, полные имена, местонахождение, дату рождения, биографические данные и - в некоторых случаях - адреса электронной почты.
  • Данные украли в результате прорехи, которую Facebook исправил в 2019 году.

Темы: facebook


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