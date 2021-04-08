Facebook не будет уведомлять 533 млн пользователей, чьи данные украли хакеры
Соцсеть Facebook не будет уведомлять 533 млн пользователей, чьи персональные данные были похищены и опубликованы на хакерском форуме.
Источник: представитель Facebook в Reuters
Детали: Представитель сказал, что принял во внимание, что пользователи не могут решить проблему и данные оказались в общем доступе. Однако, как отмечается, компания не уверена, что имеет полную информацию о том, какие пользователи должны быть уведомлены.
По сообщению Facebook, обнародованная информация не включала финансовую информацию, информацию о здоровье или пароли. Однако сопоставленные данные могут предоставить ценную информацию для взлома или других злоупотреблений.
Сообщается, что по соглашению с Федеральной торговой комиссией США с июля 2019 года Facebook должен сообщать подробности о несанкционированном доступе к данным 500 или более пользователей в течение 30 дней после подтверждения инцидента.
Напомним:
- На хакерском форуме бесплатно опубликовали персональные данные 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран.
- Опубликованная информация включает номера телефонов, полные имена, местонахождение, дату рождения, биографические данные и - в некоторых случаях - адреса электронной почты.
- Данные украли в результате прорехи, которую Facebook исправил в 2019 году.