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В Киеве 1 848 случаев COVID и 48 умерших пациентов за сутки

Четверг, 8 апреля 2021, 09:56

За сутки 7 апреля в Киеве подтвердили 1 848 случаев заболевания COVID-19, при этом 48 больных умерли, 717 преодолели коронавирус.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали В среду в столице госпитализировали 189 человек с коронавирусом, а также 358 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (323), Дарницком (318) и Голосеевском (253).

Среди новых больных: 1 094 женщины в возрасте от 18 до 96 лет, 744 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет, 25 девочек от 1 до 17 лет, 23 мальчика от 7 месяцев до 16 лет.

 

Всего за время пандемии коронавирус обнаружили у 172 403 киевлян, из них 3 749 больных умерли, а 109 499 человек выздоровели.

Сейчас в столице насчитывается 59 205 больных COVID-19.

Всего в Украине 7 апреля диагноз COVID-19 подтвердился у 19 419 человек, госпитализированы 5 092 больных, умерли 464 пациента, выздоровели 10 032 человека.

Алена Рощенко, УП, исправлено
Темы: Covid-2019коронавирусКиев


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