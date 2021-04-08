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19 419 больных и 464 умерших от COVID за сутки в Украине

Четверг, 8 апреля 2021, 08:22

За сутки 7 апреля в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 19 419 человек, госпитализировали 5 092 больных, умерли 464 пациента, выздоровели 10 032 человека.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Среди новых заболевших – 766 детей и 480 медработников.

Больше всего новых случаев в среду зарегистрировали в г. Киев (1 886), Харьковской (1 427), Львовской (1 255), Хмельницкой (1 158) и Одесской (1 142) и областях.

Тестирований за минувшие сутки сделали 128 440: методом ПЦР – 57 996, методом ИФА – 23 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 46 797.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 803 998 человек, из них выздоровели 1 383 883 человека, умерли 35 962 больных.

Прививок против коронавируса 7 апреля сделали 14 313. В Киевской области ситуация исправилась: после 4 дней простоя сделали 450 прививок.

Всего с 24 февраля сделано 334 578 прививок, первую дозу вакцины получили 334 576 граждан, обе дозы – 2 человека.

 

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 425 946 человек.

Темы: коронавирусCovid-2019вакцинация


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