Аэропорт "Днепропетровск" декоммунизировали
Международный аэропорт "Днепропетровск" официально переименовали в "Днепр".
Источник: министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook
Прямая речь: "Нет больше аэропорта "Днепропетровск", есть "Днепр". Старое название аэропорта "Днепропетровск" осталась окончательно в прошлом. В сертификатах аэродрома, сборнике аэронавигационной информации, в информационных материалах, а также в реестрах нынешний аэропорт уже называется "Днепр"".
Детали: Он также добавил, что этой весной жители Днепра и Днепропетровской области смогут проголосовать, в честь какого знакового исторического деятеля будет назван новый аэропорт.
По словам Криклия, до конца следующего года в "Днепре" начнет функционировать новый терминал, к которому перенаправят и все самолеты, а до конца 2023 года в аэропорту появится новая взлетно-посадочная полоса.
Предыстория:
- 19 мая 2026 года Верховная Рада в рамках декоммунизации переименовала город Днепропетровск в город Днипро.