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Аэропорт "Днепропетровск" декоммунизировали

Четверг, 8 апреля 2021, 10:54
Фото dnk.aero

Международный аэропорт "Днепропетровск" официально переименовали в "Днепр".

Источник: министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook

Прямая речь: "Нет больше аэропорта "Днепропетровск", есть "Днепр". Старое название аэропорта "Днепропетровск" осталась окончательно в прошлом. В сертификатах аэродрома, сборнике аэронавигационной информации, в информационных материалах, а также в реестрах нынешний аэропорт уже называется "Днепр"".

Детали: Он также добавил, что этой весной жители Днепра и Днепропетровской области смогут проголосовать, в честь какого знакового исторического деятеля будет назван новый аэропорт.

По словам Криклия, до конца следующего года в "Днепре" начнет функционировать новый терминал, к которому перенаправят и все самолеты, а до конца 2023 года в аэропорту появится новая взлетно-посадочная полоса.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Днепраэропортдекоммунизация


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