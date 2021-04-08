Руководитель киевского КП, которое демонтируют киоски: Ворота облили бензином и оставили угрозы

Руководитель КП "Киевблагоустройство" Николай Бойко заявил, что нашел у ворот своего дома бутылки с "коктейлями Молотова" и записку с угрозами.

Источник: Бойко в Facebook, директор Департамента благоустройства Киева Тимур Ткаченко в Facebook

Прямая речь Бойко: "Утром 8 апреля возле забора моего дома, где я живу вместе со своей семьей, меня ждал довольно неприятный сюрприз.

При входе стояли четыре бутылки с "коктейлями Молотова", ворота были облиты бензином. В одной из бутылок – "поздравительная" записка с текстом, который я считаю прямой угрозой мне и моей семье".

фото с Facebook Бойко

Детали: Бойко добавил, что угрозы связывает со своей профессиональной деятельностью, поскольку возглавляемое им предприятие среди прочего занимается демонтажем незаконных МАФов и на местах демонтажа работникам КП уже неоднократно угрожали физической расправой.

Он напомнил, что последний такой случай произошел 24 марта во время демонтажа временных сооружений на Троещине. Тогда неизвестные блокировали машины, повредили спецтехнику предприятия и преследовали сотрудников.

По словам Бойко, КП действует в рамках закона и демонтирует только те МАФы, которые не имеют разрешений.

Он также отметил, что "никакие угрозы и запугивания не подействуют".

Относительно утреннего инцидента Бойко обратился к правоохранителям.

Ткаченко также заявил, что запугивать коммунальщиков "точно не получится", и они "и в дальнейшем продолжат делать свое дело".