Борьба за Киев: людей помощника президента назначили в КГГА Кличко

После того, как президент Владимир Зеленский передумал увольнять Виталия Кличко с должности главы Киевской администрации, в столичную власть назначили двух людей, которых связывают с помощником президента Андреем Ермаком.

Источник: статья УП "Чемпион города. Как Кличко удержал Киев"

Прямая речь одного из влиятельных членов киевской "Зе! Команды": "Богдан прессовал Кличко, тот очень напряженный был. А потом пришел Ермак и говорит, что все будет хорошо. Теперь Кличко быстро слышит просьбы Ермака, Андрей бывает в КГГА. Недавно заменили двух руководителей, отвечающих за благоустройство в Киеве. Оба новые руководители – люди Ермака".

Детали: Речь идет о новых руководителях департамента благоустройства КГГА Алексее Кулебе и и.о. руководителя КП "Киевблагоустройство" Николае Бойко. Отмечается, что оба пошли на повышение в начале ноября, когда как раз и активизировались разговоры Кличко с умеренным крылом президентского окружения.

Сам Ермак на вопрос, какова его роль в истории примирения Кличко и Банковой, отвечать не захотел.

А мэр Киева признал, что имеет дело с Ермаком, но назвал их отношения "рабочими".

Кроме того, по данным источников УП, сейчас "без публичного объявления какого-то союза" происходит попытка интеграции друзей Кличко во властную команду.

Говорят, что на Банковой ведутся серьезные разговоры о переформатировании правительства. Среди прочего с подачи Ермака обсуждается возможность назначения в Кабмин застройщика и экс-заместителя Кличко Игоря Никонова, для которого могут создать должность вице-премьера по вопросам инвестиций.

Также уже нашел себе место работы в новой власти и другой заместитель Кличко и экс-секретарь Киевсовета Алексей Резников. Он стал представителем Украины в Минской группе и был одним из действенных членов украинской делегации на встрече "Нормандской четверки" в Париже. По данным УП, предложение привлечь Резникова поступило именно от Ермака.

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