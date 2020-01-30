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Борьба за Киев: людей помощника президента назначили в КГГА Кличко

Четверг, 30 января 2020, 09:53
Борьба за Киев: людей помощника президента назначили в КГГА Кличко

После того, как президент Владимир Зеленский передумал увольнять Виталия Кличко с должности главы Киевской администрации, в столичную власть назначили двух людей, которых связывают с помощником президента Андреем Ермаком.

Источник: статья УП "Чемпион города. Как Кличко удержал Киев"

Прямая речь одного из влиятельных членов киевской "Зе! Команды": "Богдан прессовал Кличко, тот очень напряженный был. А потом пришел Ермак и говорит, что все будет хорошо. Теперь Кличко быстро слышит просьбы Ермака, Андрей бывает в КГГА. Недавно заменили двух руководителей, отвечающих за благоустройство в Киеве. Оба новые руководители – люди Ермака".

Детали: Речь идет о новых руководителях департамента благоустройства КГГА Алексее Кулебе и и.о. руководителя КП "Киевблагоустройство" Николае Бойко. Отмечается, что оба пошли на повышение в начале ноября, когда как раз и активизировались разговоры Кличко с умеренным крылом президентского окружения.

Сам Ермак на вопрос, какова его роль в истории примирения Кличко и Банковой, отвечать не захотел.

А мэр Киева признал, что имеет дело с Ермаком, но назвал их отношения "рабочими".

Кроме того, по данным источников УП, сейчас "без публичного объявления какого-то союза" происходит попытка интеграции друзей Кличко во властную команду.

Говорят, что на Банковой ведутся серьезные разговоры о переформатировании правительства. Среди прочего с подачи Ермака обсуждается возможность назначения в Кабмин застройщика и экс-заместителя Кличко Игоря Никонова, для которого могут создать должность вице-премьера по вопросам инвестиций.

Также уже нашел себе место работы в новой власти и другой заместитель Кличко и экс-секретарь Киевсовета Алексей Резников. Он стал представителем Украины в Минской группе и был одним из действенных членов украинской делегации на встрече "Нормандской четверки" в Париже. По данным УП, предложение привлечь Резникова поступило именно от Ермака.

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История вопроса:

  • Офис президента Владимира Зеленского добивался освобождения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля 2019 года, но правительство Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказалось.
  • 4 сентября 2019 года Кабмин согласовал увольнение Виталия Кличко. Мэр Киева назвал это решение незаконным.
  • По данным УП, осенью у команды Зеленского было две кандидатуры на должность председателя КГГА: Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).
  • По данным источников УП, именно Ермак якобы убедил Владимира Зеленского не увольнять Кличко с должности главы КГГА, как того требовал глава Офиса президента Андрей Богдан.

Украинская правда

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Темы: Виталий КличкоАндрей ЕрмакКиевЗеленский
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