Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина пожаловалась в суд Гааги на вероломные убийства под Иловайском и ДАП

Четверг, 8 апреля 2021, 13:05

Офис генпрокурора направил в Международный уголовный суд в Гааге сообщения о серьезных нарушениях международного гуманитарного права во время событий в Иловайске 29 августа 2014 и при обороне Донецкого аэропорта 19-21 января 2015 года.

Источник: сообщение Офиса генпрокурора

Детали: Собранные Офисом факты и доказательства подтверждают вероломное убийство и ранение украинских военных, что в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушает статью 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года.

Дословно: "Вероломные убийства и ранения военнослужащих Вооруженных Сил и других военных формирований Украины происходили на фоне гуманитарных договоренностей.

При обеспечении в районе Иловайская "зеленого коридора" для выхода из окружения украинских военнослужащих, которые сложили оружие, по ним, а также по автомобилю с символом "Красного Креста", были совершены интенсивные обстрелы.

Это привело к гибели 366 украинских военных, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, 24 - пропали без вести".

"Во время обороны Донецкого аэропорта представители оккупационной администрации РФ в Донецкой области - так называемый "министр обороны ДНР" и ВС страны-оккупанта запросили режим "тишины" для эвакуации с поля боя тел погибших и раненых.

Однако перемирие было использовано для скрытого минирования позиций ВСУ и после его завершения вероломного подрыва. Тогда погибли 25 военнослужащих, 22 - восторженно в плен, одного пленного были убиты".

Читайте также: "Виктор Муженко Россияне в Иловайске расстреляли и своих военных вместе с нашими"

Предыстория:

  • В 2017 году Украина уже направляла материалы дела о массовом убийстве украинских военных в Иловайск в Международный уголовный суд в Гааге.

Украинская правда
Темы: судДонбассРосcиявойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоРоссийские войска стали большим лагерем недалеко от границы с Украиной – расследователи

Зеленский за 20 дней так и не запустил "жесточайшие санкции" против Януковича и Ко

Ребенок, который подорвался на Донбассе, нашел взрывчатку во дворе – Арестович

дополненоЗеленский поехал на передовую

Стало известно имя 22-летнего бойца, погибшего на Донбассе

Аэропорт "Днепропетровск" декоммунизировали

Все новости...
суд
Как измерить (не) эффективность украинских судов?
В Раде с подачи ОПЗЖ хотят узаконить "слив" дел НАБУ через Печерский суд - ЦПК
Дело компаний Суркисов: Верховный суд объявил перерыв до 14 апреля
Последние новости
14:22
Россия перебрасывает в Черное море корабли Каспийской флотилии
14:13
Спасатели предупреждают о большой снеголавинной опасности в Карпатах
14:08
Заместитель главы НБУ: Новая программа сотрудничества с МВФ еще не обсуждается
14:00
фотоРоссийские войска стали большим лагерем недалеко от границы с Украиной – расследователи
13:41
С начала года отечественный автогаз в опте существенно подорожал
13:40
Работа в "две смены": Верховная Рада запланировала внеочередные заседания
13:37
Украина на 8-м месте среди стран Европы по количеству заключенных – отчет СЕ
13:32
В марте рынок электрокаров существенно вырос – ассоциация
13:32
Украина объявила в розыск "министра связи" оккупантов, ответственного за пропаганду
13:13
Во Львове продлили карантин
Все новости...