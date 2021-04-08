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Украина пожаловалась в суд Гааги на вероломные убийства под Иловайском и ДАП

Четверг, 8 апреля 2021, 13:05
Украина пожаловалась в суд Гааги на вероломные убийства под Иловайском и ДАП

Офис генпрокурора направил в Международный уголовный суд в Гааге сообщения о серьезных нарушениях международного гуманитарного права во время событий в Иловайске 29 августа 2014 и при обороне Донецкого аэропорта 19-21 января 2015 года.

Источник: сообщение Офиса генпрокурора

Детали: Собранные Офисом факты и доказательства подтверждают вероломное убийство и ранение украинских военных, что в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушает статью 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года.

Дословно: "Вероломные убийства и ранения военнослужащих Вооруженных Сил и других военных формирований Украины происходили на фоне гуманитарных договоренностей.

При обеспечении в районе Иловайская "зеленого коридора" для выхода из окружения украинских военнослужащих, которые сложили оружие, по ним, а также по автомобилю с символом "Красного Креста", были совершены интенсивные обстрелы.

Это привело к гибели 366 украинских военных, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, 24 - пропали без вести".

"Во время обороны Донецкого аэропорта представители оккупационной администрации РФ в Донецкой области - так называемый "министр обороны ДНР" и ВС страны-оккупанта запросили режим "тишины" для эвакуации с поля боя тел погибших и раненых.

Однако перемирие было использовано для скрытого минирования позиций ВСУ и после его завершения вероломного подрыва. Тогда погибли 25 военнослужащих, 22 - восторженно в плен, одного пленного были убиты".

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Предыстория:

  • В 2017 году Украина уже направляла материалы дела о массовом убийстве украинских военных в Иловайск в Международный уголовный суд в Гааге.

Украинская правда

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Темы: судДонбассРосcиявойна
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