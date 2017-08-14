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Україна направила докази щодо Іловайської трагедії до Гааги

Понеділок, 14 серпня 2017, 16:39

Україна направила матеріали справи про масове вбивство українських військових під Іловайськом до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

"До Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду для вирішення питання про відкриття кримінального провадження Головною військовою прокуратурою передано інформацію про зібрані докази вчинення воєнних злочинів (у тому числі віроломного вбивства українських військових у районі м. Іловайськ)", - розповідають там.

За даними ГПУ, також Головна військова прокуратура направила зібрані докази ведення РФ агресивної війни проти України і фінансування тероризму до Міністерства закордонних справ та Міністерства юстиції України, аби вони, у свою чергу, використали їх у своїх позовах проти Росії у Міжнародному суді ООН та Європейському суді з прав людини.

Як повідомлялося, Головна військова прокуратура майже завершила розслідування нападу на українських військових під Іловайськом 2014 року, під час якого російськи окупанти вбили 366 бійців ЗСУ.

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Українська правда

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Теми: ІловайськАТОДонбасЄвропасуд
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