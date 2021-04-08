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Россия перебрасывает в Черное море корабли Каспийской флотилии

Четверг, 8 апреля 2021, 14:22

Десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии Российской Федерации совершают межфлотский переход в Черное море под предлогом учений.

Источник: пресс-служба Южного военного округа РФ, Минобороны России 

Дословно: "В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов Каспийской флотилии Южного военного округа совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море. Перед выходом из пункта базирования в Махачкале экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море… 

Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров КФЛ во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях".

Детали: При подготовке к переходу была проведена тренировка по проходу узких участков и проливных зон.

По приказу командующего войсками ЮВО РФ Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота РФ и Каспийской флотилии России.

Тем временем, в оккупированном Крыму подразделения военной полиции и военной автомобильной инспекции ЧФ РФ провели учение на полигоне Ангарский, тренируясь отражать нападение на колонну военной техники.

Этому предшествовало: Украинская армия и независимые эксперты с конца марта заявляют о наращивании Россией военной силы у границ с Украиной. В ответ в МИД РФ заявили о наращивании активности НАТО на территории Украины и в Черном море.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия сосредоточила войска у границы с Украиной в связи с обострением ситуации на Донбассе.

Темы: РосcияЧерное мореКрымвойна


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