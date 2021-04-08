Российские войска стали большим лагерем недалеко от границы с Украиной – расследователи
Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила полевой лагерь российских войск в Воронежской области – в 150-250 км от украинской границы. СІТ пришла к выводу, что диспозиция российских сил "носит скорее наступательный, чем оборонительный характер".
Источник: CIT
Дословно: "Пристально изучив свидетельства прибытия войск в Воронежскую область, мы выяснили, что они концентрируются в полевом лагере к югу от Воронежа (порядка 250 километров езды от границы с Харьковской и Луганской областями Украины), а также, возможно, к югу от Острогожска (около 150 километров от границы). Значительная часть наблюдаемой нами техники относится к Центральному военному округу – до Воронежа она преодолела сотни и тысячи километров".
Детали: Исследователи изучили видео в соцсетях и установили, что военная техника ЦВО разгружается на станциях Масловка и Тресвятская в районе Воронежа. На видео видны военные танковозы, перевозящие тяжелую огнеметную систему ТОС и боевые машины пехоты, а также стоянка техники непосредственно у станции Масловка.
На других видео видны колонна БМП на танковых транспортерах и колонна реактивных систем залпового огня "Ураган".
Исследователи не смогли однозначно геолоцировать фотографии и видео самого лагеря, однако они предполагают, что он расположен на северной части войскового полигона "Погоново" неподалеку от Масловки.
В палаточном военном лагере есть полевой госпиталь и полевая кухня.
Также сообщается, что расследователи из Bellingcat и команды видеорасследований New York Times получили в распоряжение спутниковые снимки лагеря на полигоне "Погоново" к югу от Воронежа.
Журналист Кристиан Триберт из NYT выложил снимки в высоком разрешении, на которых видны сотни единиц военной техники в Воронежской области.
A new Russian Army camp was set up in the Voronezh region bordering Ukraine, @CITeam_en reports. High-resolution satellite imagery obtained by Visual Investigations indeed reveals hundreds of military vehicles at recently formed staging areas. 🛰️📸: @Maxar https://t.co/GW2p4dcxhy pic.twitter.com/GlW9u9Xb4Q— Christiaan Triebert (@trbrtc) April 8, 2021
Что было раньше: Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) нашла видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера.
Предыстория:
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
- Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как 26 марта оккупанты на Донбассе убили четверых украинских военных, а Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
- Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 апреля в очередной раз обвинил Украину в провокациях на Донбассе.
- Позже в Кремле заявили, что передвижение российской армии вдоль границ с Украиной не должно вызывать беспокойство других стран, поскольку РФ не представляет угрозы для них.