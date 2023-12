Российские войска стали большим лагерем недалеко от границы с Украиной – расследователи

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила полевой лагерь российских войск в Воронежской области – в 150-250 км от украинской границы. СІТ пришла к выводу, что диспозиция российских сил "носит скорее наступательный, чем оборонительный характер".

Источник: CIT

Дословно: "Пристально изучив свидетельства прибытия войск в Воронежскую область, мы выяснили, что они концентрируются в полевом лагере к югу от Воронежа (порядка 250 километров езды от границы с Харьковской и Луганской областями Украины), а также, возможно, к югу от Острогожска (около 150 километров от границы). Значительная часть наблюдаемой нами техники относится к Центральному военному округу – до Воронежа она преодолела сотни и тысячи километров".

Детали: Исследователи изучили видео в соцсетях и установили, что военная техника ЦВО разгружается на станциях Масловка и Тресвятская в районе Воронежа. На видео видны военные танковозы, перевозящие тяжелую огнеметную систему ТОС и боевые машины пехоты, а также стоянка техники непосредственно у станции Масловка.

На других видео видны колонна БМП на танковых транспортерах и колонна реактивных систем залпового огня "Ураган".

Исследователи не смогли однозначно геолоцировать фотографии и видео самого лагеря, однако они предполагают, что он расположен на северной части войскового полигона "Погоново" неподалеку от Масловки.

В палаточном военном лагере есть полевой госпиталь и полевая кухня.

Также сообщается, что расследователи из Bellingcat и команды видеорасследований New York Times получили в распоряжение спутниковые снимки лагеря на полигоне "Погоново" к югу от Воронежа.

Журналист Кристиан Триберт из NYT выложил снимки в высоком разрешении, на которых видны сотни единиц военной техники в Воронежской области.

A new Russian Army camp was set up in the Voronezh region bordering Ukraine, @CITeam_en reports. High-resolution satellite imagery obtained by Visual Investigations indeed reveals hundreds of military vehicles at recently formed staging areas. 🛰️📸: @Maxar https://t.co/GW2p4dcxhy pic.twitter.com/GlW9u9Xb4Q