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Медведчук избавился от подсанкционного завода и ряда предприятий в России – "Схемы"

Четверг, 8 апреля 2021, 14:39
Медведчук избавился от подсанкционного завода и ряда предприятий в России – Схемы

Семья народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука лишилась шести предприятий в России, среди которых "Новошахтинский завод нефтепродуктов", попавший под украинские санкции и обеспечивает нефтепродуктами боевиков в ОРДЛО.

Источник: журналисты "Схем" со ссылкой на данные реестра юридических лиц России

Детали: По данным реестра юридических лиц России, 5 апреля 2021 российская компания "Юг Энерго", которую, согласно декларации Медведчука, контролирует его жена Оксана Марченко, сменила владельцев.

Долю в 93 процента теперь контролирует российское ООО "Петон инвест технолоджи". Это дочерняя компания "Научно-исследовательского проектного института нефти и газа "Петон", который является крупным подрядчиком "Газпрома". В 2016-м "Петон" получил заказов от государственной компании на 180 млрд рублей (около 2,7 миллиарда долларов), а также совместно с "Газпромом" строит крупнейший в России Амурский газоперерабатывающий завод на границе с Китаем, который планируется запустить в 2021 году.

Владельцами "Петона", согласно российским реестрам юридических лиц, есть двое граждан России.  Долю в 80 процентов контролирует бизнесмен и ученый с Уфы Игорь Мнушкин, который основал компанию в 1990 году.  Доля в 20 процентов в 2017 году отошла Андрею Гранкину.  Российское издание "Ведомости" сообщало, что Гранкин до перехода в "Петон" возглавлял главное управление Росгвардии в Москве, а еще раньше был помощником бывшего министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

Поскольку "Юг Энерго" является "материнской" компанией нефтеперерабатывающего бизнеса условной группы НЗНП, семья Медведчука потеряла контроль и еще над пятью предприятиями.  Речь идет о ТД "НЗНП" (компания, которая занимается продажей нефтепродуктов), "Югтранс-НЗНП" (компания-перевозчик), "НЗНП Инжиниринг" (строительная и проэктирующая компания), "Роузвуд Шиппинг" (компания-перевозчик, которая владеет восемью нефтяными танкерами) и АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов". Последний, по данным Совета нацбезопасности и обороны Украины, поставлял нефтепродукты в ОРДЛО.

При этом семьи нардепа Медведчука и его соратника Тараса Козака продолжают владеть компанией "НЗНП Трейд", которая на сомнительном конкурсе получила право добывать нефть на Гаврикивском месторождении в Ханты-Мансийском округе (запасы оцениваются в почти 137 000 000 тонн). Учредителями ООО "НЗНП Трейд" так же остается гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк (25 процентов), АО "Ренессанс" Оксаны Марченко (61 процентов) и АО "Финконсалтпро" (14 процентов).

Предыстория:

  • Марченко является совладелицей Новошахтинского завода и владеет 75% завода. Указанный завод обеспечивает нефтепродуктами боевиков "ДНР" и "ЛНР". Сейчас он находится под украинскими санкциями.
  • Новошахтинский завод сбывает свою продукцию американской корпорации ExxonMobil, несмотря на наложенные на Виктора Медведчука санкции США.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Медведчуксанкции
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