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Запорожье идет по худшему "итальянскому сценарию" коронавируса - председатель ОГА

Четверг, 8 апреля 2021, 14:44
Запорожье идет по худшему итальянскому сценарию коронавируса - председатель ОГА

Худшая ситуация в Запорожской области, которая перешла в "красную" карантинную зону, наблюдается в Запорожье - некоторые больницы заполнены на 100%.

Источник: председатель Запорожской ОГА Александр Старух, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы идем по наихудшему "итальянскому сценарию" в областном центре. С кислородом у нас все нормально, дополнительные места откроем. Вопрос - хватит ли врачей".

Детали: "Итальянский сценарий" развития эпидемии - это когда остановить вспышку болезни не удается. Согласно официальным данным лабораторного центра Минздрава, за последние сутки только в Запорожье было обнаружено 622 случая заболевания коронавирусом, 14 человек умерли от осложнений и только 40 - выздоровели.

По словам Старуха, в Запорожье заполнены три четверти коек, в некоторых больницах - до 100%. Он подчеркнул необходимость вводить дополнительные жесткие ограничения.

8 апреля утром состоялось заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, территории получили рекомендации по усилению ограничительных мер. Областная власть напомнила руководителям территорий о персональной ответственности за эпидемическую ситуацию на местах.

Прямая речь: "Я хожу пешком и вижу, как люди в маршрутках иногда ездят, мы должны усилить контролирующие мероприятия. Соблюдение масочного режима почему-то стало факультативом. Некоторые считают, что это можно не делать.

Мы, как государственные органы, будем принимать все меры, чтобы обеспечить выполнение ограничений в полном объеме. Мы четко дали предложения относительно транспорта. Может, в Запорожье сделают анализ и решат полностью закрыть транспорт, но мы видим в этом небольшую проблему, потому что людям надо добираться до больниц. "Скорые" - это не такси. Более того, людям надо сделать прививку. Эти вопросы должны быть проработаны".

Темы: Запорожьекоронавирускарантин
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