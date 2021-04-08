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"Мы должны вмешаться": депутаты стран ЕС выступили с заявлением по состоянию Навального

Четверг, 8 апреля 2021, 21:10

Десятки депутатов Европарламента и парламентов отдельных стран ЕС обнародовали совместное обращение в связи с состоянием заключенного российского оппозиционера Алексея Навального.

Текст обращения опубликовал в том числе Андрюс Кубилиус, европарламентарий от Литвы, пишет "Европейская правда".

Всего под заявлением подписались более 70 парламентариев из Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Польши, Венгрии, Румынии, Франции, Испании, Германии, Дании, Словении, Словакии, Болгарии, Австрии и Бельгии.

Парламентарии пишут, что обеспокоены и шокированы последними новостями о состоянии Навального, который страдает от сильной боли в спине и частично потерял чувствительность ног.

Они напоминают, что только 6 месяцев назад он выжил после попытки отравления нервно-паралитическим веществом, что имеет долгосрочные последствия для его здоровья. Депутаты отмечают, что в тюрьме ему систематически отказывают в предоставлении медицинской помощи и не дают спать, умышленно поднимая его каждый час, что приравнивается к пыткам - в связи с чем Навальный объявил голодовку.

"Власти РФ и её спецслужбы пытались убить Алексея Навального в прошлом августе. Они сейчас могут пытаться сделать то же более медленным, даже более циничным способом", - отмечают депутаты.

Они напоминают, что отравление оппозиционера нервно-паралитическим веществом "Новичок", запрещенным химическим оружием, подтвердили три специализированные лаборатории - в Германии, Франции и Швеции, и что после этого ряд западных лидеров выражали Навальному свою поддержку.

"Мы должны вмешаться снова. Мы призываем Россию немедленно разрешить предоставление Алексею Навальному медицинской помощи и освободить его. Мы призываем Совет ЕС и лидеров стран-членов обратиться к властям РФ и требовать немедленного освобождения Навального, по поводу чего есть решение Европейского суда по правам человека от февраля 2021 года. Также мы требуем от Совета ЕС уполномочить посла ЕС в России вместе с партнерами из Великобритании, Канады и США посетить тюрьму и встретиться с Навальным", - заявляют они.

Депутаты отмечают, что если не вмешаться, Навальный может погибнуть так же, как в свое время Сергей Магнитский, в честь которого назван санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека.

Напомним, 3 февраля российский суд приговорил Навального к 3,5 годам исправительной колонии общего режима. 28 февраля Навального перевезли в исправительную колонию во Владимирской области.

В марте адвокаты заявили о стремительном ухудшении его состояния здоровья. По их словам, Навальный испытывает сильные боли в спине и в правой ноге, которая у него практически не действует. Его осматривал тюремный невролог, также политику сделали МРТ, однако диагноз и результаты обследования пока неизвестны.

31 марта Навальный объявил голодовку, требуя пустить к нему врача.

Темы: НавальныйЕвропа


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