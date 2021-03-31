Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Навальний у в'язниці оголосив голодування

Середа, 31 березня 2021, 18:10

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який зараз сидить у в'язниці, оголосив голодування.

Джерело: його пост в Instagram

Пряма мова: "Я оголосив голодування з вимогою виконати закон і пустити до мене запрошеного лікаря. Тож, лежу голодний, але поки з двома ногами".

Деталі: За словами Навального, він вже давно просить тюремників надати йому лікаря і ліки, тому що біль у спині поширився на ногу, і на обох ногах є ділянки, які втратили чутливість. Однак ані лікаря, ані ліків адміністрація в'язниці йому не дає.

"Замість медичної допомоги у мене катування позбавленням сну (будять 8 разів за ніч), і адміністрація, яка підмовляє зеків-активістів (aka "козли") залякувати рядових зеків, щоб ті не прибиралися навколо мого ліжка. Ті так і кажуть: "Льоша, вибач, але ми тупо боїмося. Це ж Володимирська область. Життя зека коштує менше пачки сигарет", - розповідає опозиціонер.

Передісторія: 24 березня стало відомо, що Навальний у тюрмі відчуває сильні болі в спині і не може наступити на ногу. Адвокати повідомили, що його стан "вкрай неблагополучний".

На початку лютого російський суд засудив Навального до 3,5 років виправної колонії загального режиму. 28 лютого Навального перевезли до виправної колонії у Володимирській області.

Українська правда
Теми: Навальнийголодування


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський задекларував 19 мільйонів доходу і держдачу

Україні обіцяють майже мільйон додаткових доз вакцини Pfizer проти COVID-19

фото"Слуга" написала, що "пора валити з країни", а тоді уточнила – на травневі

ІнфографікаВ Україні з'явились одразу два міста з прозорою владою, це – рекорд

Від коронавірусу померла ще одна дитина на Харківщині: 2-місячне немовля

Київ продовжує та посилює карантин: в транспорт лише за перепусткою

Усі новини...
Навальний
Україна та ще 6 країн приєдналися до санкцій ЄС через Навального
США та Британія відреагували на погіршення стану Навального
Навальний з в'язниці: Важко встати з ліжка і дуже боляче, але не лікують
Останні новини
19:11
Віцепрем’єр Грузії подав у відставку
19:07
Бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ
19:05
В УЗ розповіли, як проходиме розділення вантажної і пасажирської вертикалей
18:47
Молдова вводить надзвичайний стан на два місяці
18:45
"Укрнафта" планує оскаржити в суді штраф АМКУ
18:34
У посольстві Росії в Києві шукають вибухівку
18:29
В Україні створять центр для розслідування справ щодо сексуального насильства над дітьми
18:25
У Facebook запустили флешмоб проти свавілля прокуратури та поліції в Україні
18:16
Кабмін підняв тарифи Укрпошти на доставку пенсій
18:10
Навальний у в'язниці оголосив голодування
Усі новини...