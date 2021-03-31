Навальний у в'язниці оголосив голодування

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який зараз сидить у в'язниці, оголосив голодування.

Джерело: його пост в Instagram

Пряма мова: "Я оголосив голодування з вимогою виконати закон і пустити до мене запрошеного лікаря. Тож, лежу голодний, але поки з двома ногами".

Деталі: За словами Навального, він вже давно просить тюремників надати йому лікаря і ліки, тому що біль у спині поширився на ногу, і на обох ногах є ділянки, які втратили чутливість. Однак ані лікаря, ані ліків адміністрація в'язниці йому не дає.

"Замість медичної допомоги у мене катування позбавленням сну (будять 8 разів за ніч), і адміністрація, яка підмовляє зеків-активістів (aka "козли") залякувати рядових зеків, щоб ті не прибиралися навколо мого ліжка. Ті так і кажуть: "Льоша, вибач, але ми тупо боїмося. Це ж Володимирська область. Життя зека коштує менше пачки сигарет", - розповідає опозиціонер.

Передісторія: 24 березня стало відомо, що Навальний у тюрмі відчуває сильні болі в спині і не може наступити на ногу. Адвокати повідомили, що його стан "вкрай неблагополучний".

На початку лютого російський суд засудив Навального до 3,5 років виправної колонії загального режиму. 28 лютого Навального перевезли до виправної колонії у Володимирській області.