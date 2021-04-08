Адвокаты с РФ и ОРДЛО специально подают тысячи заявлений в ЕСЛП против Украины – СМИ

Адвокаты из России и временно оккупированных территорий спланировано подают тысячи заявлений в Европейский суд по правам человека против Украины от имени жителей ОРДЛО.

Источник: "Схемы"

Детали: Журналисты отмечают, что целью такой массовой подачи жалоб против Украины может быть влияние на то, чтобы наше государство оказалась в тройке стран, в которых массово жалуются на нарушение прав человека.

Еще одной целью может стать перегрузки самого ЕСПЧ и его дискредитация как института.

Больше всего жалоб против Украины отправляют россияне с частной адвокатской компании-партнера Минюста РФ и юристы с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Так, в этом перечне есть юристы организаций экс-нардепа от "Партии регионов" Олега Царева, который бежал в Россию. Последнего СБУ обвиняет в государственной измене. Также подают жалобы адвокаты, которые сотрудничали с Общественной палатой России и подозреваются украинскими правоохранителями в фальсификации обращений в международные суды.

Журналисты выяснили, что около шести тысяч жалоб по событиям на востоке Украины, из общих десяти тысяч жалоб против нашего государства, представленные несколькими группами юристов с РФ и ОРДЛО.

Наиболее активно жалуются действующие и бывшие адвокаты частной российской компании – межтерриториального коллегии адвокатов "Клишин и партнеры" .В частности, один из них – Александр Малахов за последние шесть лет подал 771 жалобу.

"Схемы" отмечают, что в среднем юристы, работающие с ЕСПЧ, подают до 20 заявлений в год.

В общем, от указанной юрфирмы поступило более пять тысяч жалоб.

В самой компании журналистам подтвердили, что консультируют жителей ОРДЛО. Руководитель юрфирмы Алексей Клишин ранее был членом Совета федерации Федерального собрания России. В клиентах фирмы также значатся ряд российских государственных структур, в частности Минюст РФ. В частности, один из контрактов с этой структурой – от 2015 году на сумму более 600 тысяч долларов и ссылкой на секретное постановление российского правительства.

Также подают жалобы против Украины – братья Федоровы. Они обращались с 2014 по 2017 в ЕСПЧ. В частности, Владимир Федоров в эфире донецкого телевидения щеголял, что благодаря их работе Украина вышла на первое место по искам в ЕСПЧ в 2016 году. Журналисты подсчитали, что за три года войны он подал по меньшей мере 87 жалоб против нашего государства.

Финансировал эту деятельность "Российский фонд мира". Источниками же своего финансирования фонд указывал "добровольные взносы" неизвестных лиц или организаций.

Отчитывался о том, что подавал жалобы против Украины, и Виталий Галахов – юрист с ОРДЛО. Он в 2018 году подал более двух тысяч жалоб, а в этом году – 5,5 тысяч.

В то же время, Галахов находится в розыске Офиса генпрокурора. Его подозревают в фальсификациях заявлений жителей ОРДЛО в международные суды.

Кроме того, с конца 2014 до 2016 года по меньшей мере полтысячи жалоб подала Юлия Никитина. Ее российские СМИ представляют как юристку общественной организации "Союз беженцев Украины", созданной Царевым.

Память об этой организации нашли в сломанной электронной почте приближенной лица к Владиславу Суркову. Там же журналисты нашли отчеты по распространению публикаций на тему исков в ЕСПЧ. Были там также письма, где обсуждалось, как подать информацию о том, чтобы Россия не считалась лидером по количеству жалоб за нарушение прав человека и продемонстрировать, что решения ЕСПЧ – политизированы.