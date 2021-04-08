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Украинская тяжелоатлетка обошла россиянок и взяла три "золота" на чемпионате Европы в Москве

Четверг, 8 апреля 2021, 23:03

Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха завоевала три золотые медали на чемпионате Европы, который проходил в Москве.

Источник: Sport.ua

Детали: Спортсменка победила в весовой категории до 76 кг. Так, она стала абсолютной чемпионкой Европы в рывке (113 кг), толчке (135 кг) и в сумме (248 кг).

Украинка смогла обойти двух россиянок – Яну Сотиеву, которая получила серебро (246 кг), и Анастасию Романову, получившая бронзовую награду (234 кг).

Напомним:

  • 4 апреля украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп завоевала три золотые награды в весовой категории до 55 кг на чемпионате Европы, который проходит в Москве.

Темы: спорт


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