Украинская тяжелоатлетка обошла россиянок и взяла три "золота" на чемпионате Европы в Москве
Четверг, 8 апреля 2021, 23:03
Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха завоевала три золотые медали на чемпионате Европы, который проходил в Москве.
Источник: Sport.ua
Детали: Спортсменка победила в весовой категории до 76 кг. Так, она стала абсолютной чемпионкой Европы в рывке (113 кг), толчке (135 кг) и в сумме (248 кг).
Украинка смогла обойти двух россиянок – Яну Сотиеву, которая получила серебро (246 кг), и Анастасию Романову, получившая бронзовую награду (234 кг).
Напомним:
- 4 апреля украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп завоевала три золотые награды в весовой категории до 55 кг на чемпионате Европы, который проходит в Москве.