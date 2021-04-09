Оккупанты 15 раз нарушили "тишину" на Донбассе, обустраивают новые позиции

8 апреля оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в районе оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматических станковых гранатометов вблизи поселка Луганское.

В районе оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Песков и Водяного на Приазовье враг открывал огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкино враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельское - станковые противотанковые гранатометы.

Сообщается, что на обстрелы оккупантов наши защитники открывали огонь.

Кроме того, в районе Водяного противник дважды совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

Также оккупанты проводили инженерные работы по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения - вблизи Широкино.

В направлении Зайцевого враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2 (противопехотная мина осколочная натяжного действия).

Напомним: В четверг в районе проведения ООС погиб военнослужащий из Николаевщины Денис Юшко.