Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты 15 раз нарушили "тишину" на Донбассе, обустраивают новые позиции

Пятница, 9 апреля 2021, 07:40
Оккупанты 15 раз нарушили тишину на Донбассе, обустраивают новые позиции

8 апреля оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в районе оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматических станковых гранатометов вблизи поселка Луганское.

В районе оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Песков и Водяного на Приазовье враг открывал огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкино враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельское - станковые противотанковые гранатометы.

Сообщается, что на обстрелы оккупантов наши защитники открывали огонь.

Кроме того, в районе Водяного противник дважды совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

Также оккупанты проводили инженерные работы по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения - вблизи Широкино.

В направлении Зайцевого враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2 (противопехотная мина осколочная натяжного действия).

Напомним: В четверг в районе проведения ООС погиб военнослужащий из Николаевщины Денис Юшко.

Украинская правда
Темы: войнаРосcияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
война
На Таврическом направлении враг за сутки потерял 2 роты – Тарнавский
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
На половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет
Последние новости
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
Все новости...
Реклама: