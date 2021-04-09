Оккупанты 15 раз нарушили "тишину" на Донбассе, обустраивают новые позиции
8 апреля оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, в районе оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматических станковых гранатометов вблизи поселка Луганское.
В районе оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Песков и Водяного на Приазовье враг открывал огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Широкино враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельское - станковые противотанковые гранатометы.
Сообщается, что на обстрелы оккупантов наши защитники открывали огонь.
Кроме того, в районе Водяного противник дважды совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.
Также оккупанты проводили инженерные работы по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения - вблизи Широкино.
В направлении Зайцевого враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2 (противопехотная мина осколочная натяжного действия).
Напомним: В четверг в районе проведения ООС погиб военнослужащий из Николаевщины Денис Юшко.