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МИД обвиняет Иран в манипуляциях относительно причин катастрофы самолета МАУ

Пятница, 9 апреля 2021, 10:32

В МИД заявили, что иранская сторона манипулирует, утверждая, что были предоставлены объяснения причин катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года под Тегераном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на комментарий МИД.

В ведомстве заявляют, что вместо того, чтобы принять во внимание объективные замечания, основанные на международном опыте расследования авиакатастроф, иранская сторона прибегла к безответственным обвинениям в неконструктивности украинской стороны.

"Иранская сторона манипулирует, когда говорит, что во время двух раундов переговоров были даны пояснения о причинах катастрофы. Эти причины должно официально подтвердить и техническое расследование, которое Иран должен был проводить в соответствии с нормами международного права, и в финальном отчете, опубликованном только в марте этого года - спустя более 14 месяцев со дня катастрофы. Иран настаивает на версии человеческой ошибки как единственно верной", - заявили в МИД.

Дополняется...

Темы: катастрофа МАУ в ИранеМИД


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