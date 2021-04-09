МИД обвиняет Иран в манипуляциях относительно причин катастрофы самолета МАУ

В МИД заявили, что иранская сторона манипулирует, утверждая, что были предоставлены объяснения причин катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года под Тегераном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на комментарий МИД.

В ведомстве заявляют, что вместо того, чтобы принять во внимание объективные замечания, основанные на международном опыте расследования авиакатастроф, иранская сторона прибегла к безответственным обвинениям в неконструктивности украинской стороны.

"Иранская сторона манипулирует, когда говорит, что во время двух раундов переговоров были даны пояснения о причинах катастрофы. Эти причины должно официально подтвердить и техническое расследование, которое Иран должен был проводить в соответствии с нормами международного права, и в финальном отчете, опубликованном только в марте этого года - спустя более 14 месяцев со дня катастрофы. Иран настаивает на версии человеческой ошибки как единственно верной", - заявили в МИД.

При этом, как отмечают в ведомстве, отсутствует анализ причин и цепи событий, которые привели к ней, если такая ошибка действительно стала роковой.

"Это не могло не вызвать справедливого возмущения и разочарования украинской стороны", - заявили в МИД.

В комментарии отмечается, что Украина не примет на веру любую озвученную, но не подтвержденную реальными доказательствами версию сбития PS752.

МИД также отмечает, что украинская сторона из СМИ узнала о десяти лицах, которым предъявлено обвинение в связи со сбитием украинского самолета. "Иран в рамках указанных механизмов не уведомил Украину, несмотря на многочисленные запросы, ни об именах и должностях этих лиц, ни даже о статье, которая им инкриминируется", - говорится в комментарии.

Кроме того, ведомство напомнило, что Иран до сих пор не предоставил Украине большую часть материалов, включая факты и доказательства, которые обещал предоставить полгода назад.

"Несмотря на это, самое главное, что Иран задолжал семьям погибших - это правда. Украина в очередной раз подчеркивает свое твердое намерение сделать все возможное для раскрытия причин катастрофы. Украина также верит, что у руководства Ирана хватит смелости, мудрости и дальновидности не только для того, чтобы взять на себя ответственность за катастрофу, но и чтобы принять все ее последствия", - заявили в МИД.

Напомним, около месяца назад Иран обнародовал свой финальный отчет после технического расследования гибели украинского самолета.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в документе не учли замечания и предложения украинской стороны, и назвал его "циничной попыткой скрыть истинные причины сбития самолета" и оправдать Иран.

Отчет раскритиковали также в Канаде, отметив, что он не содержит надежных фактов и доказательств и не пытается дать ответы на самые важные вопросы катастрофы.

В МИД ранее предполагали, что Украина обратится в Суд ООН, если переговоры с Ираном не будут успешными.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Через неделю после катастрофы президент Ирана Хасан Рухани объявил, что причиной катастрофы стала человеческая ошибка.