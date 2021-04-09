Рейтинг партий: в Раду смогли бы пройти только 4 политсилы

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то в парламент прошли бы четыре партии, при этом рейтинг немного вырос только у лидера – "Слуги народа".

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-7 апреля

Дословно: "В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (22,9% среди тех, кто определился и намерен проголосовать)".

Детали: За партию "Европейская солидарность" готовы отдать голоса 14,6%, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14,2%, за партию "Батькивщина" – 12,9%.

Партию "Сила и честь" сейчас поддерживают 4,7%, Радикальную партию – 4,4%, "Украинскую стратегию Гройсмана" – 4,3%, партию Мураева "Наши" – 3,5%, "УДАР" – 3,4 %, партию "Свобода" – 3,4%, партию Шария – 3,4%, партию "Голос" – 2,6% и партия "Самопомощь" – 2,4%.

Исследование проходило 6-7 апреля. Методом телефонных интервью с использованием компьютера опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Предыстория: