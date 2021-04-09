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Рейтинг партий: в Раду смогли бы пройти только 4 политсилы

Пятница, 9 апреля 2021, 10:58
Рейтинг партий: в Раду смогли бы пройти только 4 политсилы
Фото с сайта ВР

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то в парламент прошли бы четыре партии, при этом рейтинг немного вырос только у лидера – "Слуги народа".

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-7 апреля

Дословно: "В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (22,9% среди тех, кто определился и намерен проголосовать)". 

 

Детали: За партию "Европейская солидарность" готовы отдать голоса 14,6%, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14,2%, за партию "Батькивщина" – 12,9%.

 

Партию "Сила и честь" сейчас поддерживают 4,7%, Радикальную партию – 4,4%, "Украинскую стратегию Гройсмана" – 4,3%, партию Мураева "Наши" – 3,5%, "УДАР" – 3,4 %, партию "Свобода" – 3,4%, партию Шария – 3,4%, партию "Голос" – 2,6% и партия "Самопомощь" – 2,4%.

Исследование проходило 6-7 апреля. Методом телефонных интервью с использованием компьютера опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Предыстория:

  • Согласно мартовскому опросу "Рейтинга", в Раду проходили 6 партий: "Слуга народа" (20,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать)", "Европейская солидарность" (15%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (14,8%), "Батькивщина" (12,4%), "Сила и честь" (5%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (5%).

Украинская правда

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Темы: Верховная Радасоциологиярейтингпартии
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