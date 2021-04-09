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Все больше украинцев поддерживают жесткий карантин - социология

Пятница, 9 апреля 2021, 11:35
Все больше украинцев поддерживают жесткий карантин - социология

Две трети украинцев поддерживают введение жесткого карантина - количество людей "за" локдаун выросла на 9% за месяц.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-7 апреля

Детали: Отмечается, что 65% опрошенных поддерживают введение "жесткого карантина" (локдауна), 33% - не поддерживают. С начала марта поддержка карантина выросла с 56 до 65%, последних относительно больше среди жителей Центра, старшего населения, тех, кто боится заболеть.

 

Среди опрошенных 77% поддерживают закрытие ресторанов и кафе в рамках "жесткого карантина", 63% - закрытие школ, 59% - детсадов. Зато закрытие городского и междугородного транспорта не поддерживают почти 70%. За последний месяц вырос уровень поддержки закрытия заведений питания, образовательных учреждений и транспорта.

 

55% пообещали больше соблюдать правила "жесткого карантина" чем весной прошлого года.  17% - сказали, что будут делать это меньше, 26% - так же.

По поводу заражения коронавирусом, 52% опасаются, что могут заболеть, а 47% - нет. За последние месяцы этот уровень тревожности динамично растет. Самые высокие показатели волнения фиксируют в старшей возрастной группе и среди женщин.

 

Исследование проходило 6-7 апреля. Методом телефонных интервью с использованием компьютера опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Напомним: За сутки 8 апреля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили у 19 676 человек, госпитализированы 4 936 больных, умерли 419 пациентов, выздоровели 11 221 человек.

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Украинская правда
Темы: карантинкоронавируссоциология
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