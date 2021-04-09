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К "охранникам Медведчука" нагрянули силовики и инспекция

Пятница, 9 апреля 2021, 13:42

Правоохранители проверяют частную охранную фирму "Шторм", которая принадлежит соратникам главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, на предмет возможного самовольного занятия земли.

Источник: Киевская городская прокуратура, информированный источник УП в правоохранительных органах

Дословно прокуратура: "9 апреля 2021 года, в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 197-1 УК Украины, и на основании постановления суда, проводится осмотр земельного участка на территории о. Труханов на предмет самовольного занятия земельного участка".

Детали: По данным источника УП, речь идет о территории, где расположена база охранной фирмы "Шторм", которую связывают с Медведчуком.

Следственные действия проводятся Подольской окружной прокуратурой города Киева совместно с управлением стратегических расследований ДВР НП Украины, отделом полиции в речном порту Киев ГУНП в г. Киеве с привлечением специалистов Госгеокадастра города Киева, Департамента земельных ресурсов КГГА, КП Благоустройство, экологической инспекции и ГАСИ города Киева.

Что было раньше: В расследовании Bihus.info говорилось, что соратники народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, владельцы частного охранного агентства "Шторм" захватили территорию на Трухановом острове в Киеве, перекрыв доступ к Днепру.

Украинская правда
Темы: МедведчукпрокуратураКиевземля


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