Стерненка и Демчука отпустили под домашний арест. Впереди апелляция на приговор
Одесский Апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненку и Руслану Демчуку с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
Источник: сообщение адвоката Стерненка Маси Найем в Facebook
Прямая речь Найема: "Победа. Сергея освободили из-под стражи в зале суда. Избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Впереди рассмотрение апелляционной жалобы на приговор (16 апреля)".
Детали: В группе сторонников Стерненка в Facebook указывают, что так же изменили меру пресечения Демчуку, который совместно с Стерненком проходит как обвиняемый.
Что этому предшествовало: В пятницу в апелляционном суде в Одессе защита оспаривал меру пресечения Стерненку и Демчуку в виде ареста по делу о похищении и пытках человека.
16 апреля должна состояться апелляция на приговор Стерненку и Демчуку, согласно которому оба получили более 7 лет колонии.
Предыстория:
- 23 февраля 2021 одесский суд приговорил Сергея Стерненка и Руслана Демчукадо к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле о похищении и пытках человека. Стерненко и Демчук якобы весной 2015 года в Одесской области напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сложил мандат.
- Также Стерненка признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.
- После приговора в Украине прошли несколько массовых акций в поддержку Стерненка.
- Во время последней митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и пытались поджечь здание.