Стерненка и Демчука отпустили под домашний арест. Впереди апелляция на приговор

Одесский Апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненку и Руслану Демчуку с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Источник: сообщение адвоката Стерненка Маси Найем в Facebook

Прямая речь Найема: "Победа. Сергея освободили из-под стражи в зале суда. Избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Впереди рассмотрение апелляционной жалобы на приговор (16 апреля)".

Детали: В группе сторонников Стерненка в Facebook указывают, что так же изменили меру пресечения Демчуку, который совместно с Стерненком проходит как обвиняемый.

Что этому предшествовало: В пятницу в апелляционном суде в Одессе защита оспаривал меру пресечения Стерненку и Демчуку в виде ареста по делу о похищении и пытках человека.

16 апреля должна состояться апелляция на приговор Стерненку и Демчуку, согласно которому оба получили более 7 лет колонии.

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