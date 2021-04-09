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Стерненка и Демчука отпустили под домашний арест. Впереди апелляция на приговор

Пятница, 9 апреля 2021, 14:49

Одесский Апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненку и Руслану Демчуку с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Источник: сообщение адвоката Стерненка Маси Найем в Facebook

Прямая речь Найема: "Победа. Сергея освободили из-под стражи в зале суда. Избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Впереди рассмотрение апелляционной жалобы на приговор (16 апреля)".

Детали: В группе сторонников Стерненка в Facebook указывают, что так же изменили меру пресечения Демчуку, который совместно с Стерненком проходит как обвиняемый.

Что этому предшествовало: В пятницу в апелляционном суде в Одессе защита оспаривал меру пресечения Стерненку и Демчуку в виде ареста по делу о похищении и пытках человека.

16 апреля должна состояться апелляция на приговор Стерненку и Демчуку, согласно которому оба получили более 7 лет колонии.

Предыстория:

  • 23 февраля 2021 одесский суд приговорил Сергея Стерненка и Руслана Демчукадо к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле о похищении и пытках человека. Стерненко и Демчук якобы весной 2015 года в Одесской области напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сложил мандат.
  • Также Стерненка признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.
  • После приговора в Украине прошли несколько массовых акций в поддержку Стерненка.
  • Во время последней митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и пытались поджечь здание.

Украинская правда
Темы: СтерненкоОдессасуд


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