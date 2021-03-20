Вибиті вікна та підпал: під стінами ОП проходить акція на підтримку Стерненка
Ввечері 20 березня на Банковій під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, залили стіни фарбою та намагалися підпалити будівлю.
Джерело: трансляція Радіо Свобода
Деталі: У суботу, в день народження Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити його на волю.
Мітингувальники закидали будівлю ОП димовими шашками. У правоохоронців полетіла піротехніка
Люди скандують гасла "Аваков чорт", "Свободу політв'язням", "Зелю геть!"
Учасники акції розфарбували будівлю Офісу президента, підпалили табличку та розбили вікна.
❗️Акція на підтримку Сергія Стерненка у Києві— Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 20, 2021
Невелика кількість учасників та учасниць протесту палили фаєри
Фото: Ярослава Жуковська/Громадське радіо pic.twitter.com/QZVw1kpa1I
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Передісторія:
- 23 лютого 2021 року одеський суд засудив Сергія Стерненка та Руслана Демчука до 7 років і 3 місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна у справі викрадення і катування людини. Нібито Стерненко й Демчук навесні 2015 року на Одещині напали на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича, аби той склав мандат.
- Також Стерненка визнали винним у незаконному зберіганні травматичного пістолета.
- 8 березня біля резиденції президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі пройшла акція прихильників Сергія Стерненка, засудженого до більш ніж 7 років ув'язнення у справі викрадення і катування людини.