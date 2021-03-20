Вибиті вікна та підпал: під стінами ОП проходить акція на підтримку Стерненка

Ввечері 20 березня на Банковій під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, залили стіни фарбою та намагалися підпалити будівлю.

Джерело: трансляція Радіо Свобода

Деталі: У суботу, в день народження Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити його на волю.

Мітингувальники закидали будівлю ОП димовими шашками. У правоохоронців полетіла піротехніка

Люди скандують гасла "Аваков чорт", "Свободу політв'язням", "Зелю геть!"

Учасники акції розфарбували будівлю Офісу президента, підпалили табличку та розбили вікна.

❗️Акція на підтримку Сергія Стерненка у Києві



Невелика кількість учасників та учасниць протесту палили фаєри



Фото: Ярослава Жуковська/Громадське радіо pic.twitter.com/QZVw1kpa1I — Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 20, 2021

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