Шмыгаль ответил на критику Кличко и предложил уволиться

Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил отказом на предложение мэра Киева Виталия Кличко ввести по всей стране жесткий карантин и назвал это политическим пиаром.

Источник: Шмыгаль в Telegram

Прямая речь Шмыгаля: "Адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости.

Правительство всегда прислушивается к советам и призывам представителей местной власти, мы готовы к сотрудничеству. Если ее цель - не политический пиар. Киев имеет больше всего ресурсов и возможностей, чтобы сделать противодействие распространению инфекции и защиту людей эффективными.

Но если у мэра Киева, который также является председателем городской администрации, другое мнение... И он считает, что одновременно полномочий городского головы и главы КГГА ему недостаточно, чтобы эффективно противодействовать COVID в столице, тогда можем вместе обратиться к президенту с предложением о назначении нового главы КГГА".

Напомним: Кличко призвал правительство безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна.