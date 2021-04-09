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Кличко призвал правительство объявить общенациональный локдаун

Пятница, 9 апреля 2021, 12:30

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна.

Источник: Кличко во время онлайн-брифинга 9 апреля

Прямая речь: "Украина сегодня - в тройке европейских стран по количеству больных в сутки и количеством смертей от COVID-19. Только с начала этого месяца, с 1 апреля, в стране умерли 3556 человек. В Киеве умерли - 392 больных. Это за 9 дней! Такая страшная динамика расползания вируса...

Сколько еще людей должны заболеть, сколько умереть, чтобы правительство, центральные власти поняли, что нужны немедленные меры на государственном уровне?! Иначе и в условиях отсутствия массового вакцинации, страну ждет катастрофа. Поэтому, я обращаюсь к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Настоящего локдауна".

Детали: Кличко предлагает в частности ограничить передвижения между регионами страны и усилить контроль за соблюдением строгих правил.

Он подчеркнул, что многие люди не соблюдают противоэпидемические правила в условиях строгих ограничений.

По словам мэра, происходит бесконтрольное распространение вируса и его миграция страной. Украинцы ведут себя так, будто вирус испугается и убежит, но этого не произойдет. Он призвал "посидеть дома сейчас, чтобы на Пасху встретиться с родными и друзьями".

По мнению Кличко, необходимы решительные действия на уровне страны: лучше потерпеть ограничения, но спасти тысячи жизней и не допустить катастрофы.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: локдаунВиталий Кличкокоронавирус


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