Кличко призвал правительство объявить общенациональный локдаун
Мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна.
Источник: Кличко во время онлайн-брифинга 9 апреля
Прямая речь: "Украина сегодня - в тройке европейских стран по количеству больных в сутки и количеством смертей от COVID-19. Только с начала этого месяца, с 1 апреля, в стране умерли 3556 человек. В Киеве умерли - 392 больных. Это за 9 дней! Такая страшная динамика расползания вируса...
Сколько еще людей должны заболеть, сколько умереть, чтобы правительство, центральные власти поняли, что нужны немедленные меры на государственном уровне?! Иначе и в условиях отсутствия массового вакцинации, страну ждет катастрофа. Поэтому, я обращаюсь к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Настоящего локдауна".
Детали: Кличко предлагает в частности ограничить передвижения между регионами страны и усилить контроль за соблюдением строгих правил.
Он подчеркнул, что многие люди не соблюдают противоэпидемические правила в условиях строгих ограничений.
По словам мэра, происходит бесконтрольное распространение вируса и его миграция страной. Украинцы ведут себя так, будто вирус испугается и убежит, но этого не произойдет. Он призвал "посидеть дома сейчас, чтобы на Пасху встретиться с родными и друзьями".
По мнению Кличко, необходимы решительные действия на уровне страны: лучше потерпеть ограничения, но спасти тысячи жизней и не допустить катастрофы.
Предыстория:
- За сутки 8 апреля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили у 19676 человек, госпитализированы 4936 больных, умерли 419 пациентов, выздоровели 11221 человек. Из них - в столице подтвердили коронавирус у 1864 киевлян, 48 человек умерли.
- В конце марта глава Минздрава Максим Степанов говорил, что власть предпочитает адаптивный карантин и не планирует вводить общенациональный локдаун в ближайшее время из-за пандемии коронавируса.
- В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в разных регионах придется "закрыть всю страну".
- По последним прогнозам Минздрава, в течение недели - 10 дней в Украине может быть до 30 тысяч больных COVID-19 в сутки.