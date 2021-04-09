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На Киевщине продлили карантин

Пятница, 9 апреля 2021, 22:33
На Киевщине продлили карантин

Карантин в Киевской области продлили до 23 апреля.

Источник: Киевская ОГА со ссылкой на руководителя Василия Володина в Facebook

Прямая речь Володина: "Поэтому комиссия приняла решение продлить дополнительные противоэпидемические мероприятия в области до 23 апреля. Еще раз подчеркиваю каждая громада может отдельно принимать решение о применении мер, предусмотренных этим протоколом, оценивая ситуацию на своей территории".

Детали: Соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 9 апреля.

Решение предусматривает, что до 23 апреля на отдельных территориях местные власти смогут приостанавливать образовательный процесс.

Также разрешается увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта и интервалы его движения. В то же время, перевозить можно будет лишь 50% пассажиров от возможностей транспорта.

На территории области продолжают действовать все противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красной" зоны.

Что предшествовало: Из-за вспышки COVID-19 с 5 апреля в Киевской области начали действовать дополнительные противоэпидемические мероприятия.

Украинская правда

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Темы: карантинКиевская область
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