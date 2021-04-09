Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Киевщине продлили карантин

Пятница, 9 апреля 2021, 22:33

Карантин в Киевской области продлили до 23 апреля.

Источник: Киевская ОГА со ссылкой на руководителя Василия Володина в Facebook

Прямая речь Володина: "Поэтому комиссия приняла решение продлить дополнительные противоэпидемические мероприятия в области до 23 апреля. Еще раз подчеркиваю каждая громада может отдельно принимать решение о применении мер, предусмотренных этим протоколом, оценивая ситуацию на своей территории".

Детали: Соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 9 апреля.

Решение предусматривает, что до 23 апреля на отдельных территориях местные власти смогут приостанавливать образовательный процесс.

Также разрешается увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта и интервалы его движения. В то же время, перевозить можно будет лишь 50% пассажиров от возможностей транспорта.

На территории области продолжают действовать все противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красной" зоны.

Что предшествовало: Из-за вспышки COVID-19 с 5 апреля в Киевской области начали действовать дополнительные противоэпидемические мероприятия.

Украинская правда
Темы: карантинКиевская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 9 апреля: легализация медицинского каннабиса, угрозы России

Один и тот же прокурор в третий раз закрыл дело "Роттердам+" – НАБУ

В России несколько человек умерли после вакцинации "Спутником V" – СМИ

Аксенов с российским паспортом официально победил на выборах в Раду

картаВ одной из областей ввели "красный" карантин, в другой – отменили

Шмыгаль ответил на критику Кличко и предложил уволиться

Все новости...
карантин
Херсон усиливает карантин
В одной из областей ввели "красный" карантин, в другой – отменили
Шмыгаль ответил на критику Кличко и предложил уволиться
Последние новости
22:33
На Киевщине продлили карантин
22:02
Новости экономики: потребительские цены растут, убытки Укрзализныци и Нафтогаза
21:58
Зрители смогут посетить матчи Евро-2020
21:36
Укрзализныця рассматривает выпуск еврооблигаций в этом году
21:22
Новости 9 апреля: легализация медицинского каннабиса, угрозы России
21:07
Один и тот же прокурор в третий раз закрыл дело "Роттердам+" – НАБУ
20:46
Словакия попросила Венгрию помочь проверить "Спутник V"
20:42
Нацбанк ужесточил курс гривни на 12 апреля
20:29
Стрельба в поезде: одного офицера наказали, второго – арестовали
20:07
ВОЗ видит шокирующее неравенство между вакцинациями в бедных и богатых странах
Все новости...