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Киевщина усилила карантин

Пятница, 2 апреля 2021, 17:19

Из-за вспышки COVID-19 с 5 апреля в Киевской области начнут действовать дополнительные противоэпидемические мероприятия.

Источник: пресс-служба Киевской ОГА

Глава ОГА Василий Володин: "Ситуация с распространением COVID-19 в нашей области сложная, надо приложить любые усилия для стабилизации ситуации...

Высокие показатели инфицирования COVID-19 регистрируют среди жителей Белоцерковского, Бучанского, Бориспольского районов. А есть такие, где эпидемическая ситуация не столь напряженная".

Детали: Областная комиссия решила с 5 по 9 апреля отдельным территориям Киевской области в зависимости от эпидсостояния:

  • рекомендовать приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;
  • позволить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;
  • осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50%;
  • проинформировать жителей Киевщины об изменениях в графиках перевозок;
  • рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 для пожилых людей.

Володин добавил, что каждая община должна отдельно принять решение о применении рекомендованных мероприятий, оценивая ситуацию на своей территории.

Напомним:

  • С 5 апреля в столице не будут работать школы и детские сады, а в общественном транспорте необходимо будет использовать специальные пропуска.

Украинская правда
Темы: карантинКиевская областьлокдаунКиев


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