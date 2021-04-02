Киевщина усилила карантин
Из-за вспышки COVID-19 с 5 апреля в Киевской области начнут действовать дополнительные противоэпидемические мероприятия.
Источник: пресс-служба Киевской ОГА
Глава ОГА Василий Володин: "Ситуация с распространением COVID-19 в нашей области сложная, надо приложить любые усилия для стабилизации ситуации...
Высокие показатели инфицирования COVID-19 регистрируют среди жителей Белоцерковского, Бучанского, Бориспольского районов. А есть такие, где эпидемическая ситуация не столь напряженная".
Детали: Областная комиссия решила с 5 по 9 апреля отдельным территориям Киевской области в зависимости от эпидсостояния:
- рекомендовать приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;
- позволить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;
- осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50%;
- проинформировать жителей Киевщины об изменениях в графиках перевозок;
- рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 для пожилых людей.
Володин добавил, что каждая община должна отдельно принять решение о применении рекомендованных мероприятий, оценивая ситуацию на своей территории.
Напомним:
- С 5 апреля в столице не будут работать школы и детские сады, а в общественном транспорте необходимо будет использовать специальные пропуска.