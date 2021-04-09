Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский назначил состав Консультативного совета для обеспечения прав защитников

Пятница, 9 апреля 2021, 22:56

Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины возглавила советник руководителя Офиса президента Алена Вербицкая, а ее заместителями стали нардепы Игорь Герасименко и Егор Чернев.

Источник: указ президента

Детали: О том, что будет руководить советом волонтер и советник руководителя ОП Алена Вербицкая было известно еще с указа Зеленского о создании соответствующего органа.

Сейчас же президент назначил ее заместителем нардепа от "Слуги народа", участника АТО Егора Чернева. Еще одним заместителем стал беспартийный нардеп, участник АТО и Герой Украины Игорь Герасименко.

Секретарем Консультативного Совета стал советник руководителя Офиса Президента Украины Андрей Ляхович.

Отмечается, что новый орган "будет заниматься мониторингом соблюдения прав и свобод участников Революции Достоинства, ветеранов антитеррористической операции, военнослужащих, защищающих национальную безопасность и обеспечивают оборону на Донбассе, а также волонтеров и правозащитников".

Планируется, что совет будет вносить предложения по защите нарушенных прав упомянутых лиц, помилование, обеспечения справедливого правосудия и применения амнистии.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины.

Украинская правда
Темы: указыЗеленскийОфис президента


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 9 апреля: легализация медицинского каннабиса, угрозы России

Один и тот же прокурор в третий раз закрыл дело "Роттердам+" – НАБУ

В России несколько человек умерли после вакцинации "Спутником V" – СМИ

Аксенов с российским паспортом официально победил на выборах в Раду

картаВ одной из областей ввели "красный" карантин, в другой – отменили

Шмыгаль ответил на критику Кличко и предложил уволиться

Все новости...
указы
В "ЕС" объяснили, почему оспаривают отстранение Тупицкого
Тупицкий обжаловал указ Зеленского об отмене его назначения
Зеленский одобрил военную стратегию, которая охватывает полномасштабную войну с РФ
Последние новости
22:56
Зеленский назначил состав Консультативного совета для обеспечения прав защитников
22:33
На Киевщине продлили карантин
22:02
Новости экономики: потребительские цены растут, убытки Укрзализныци и Нафтогаза
21:58
Зрители смогут посетить матчи Евро-2020
21:36
Укрзализныця рассматривает выпуск еврооблигаций в этом году
21:22
Новости 9 апреля: легализация медицинского каннабиса, угрозы России
21:07
Один и тот же прокурор в третий раз закрыл дело "Роттердам+" – НАБУ
20:46
Словакия попросила Венгрию помочь проверить "Спутник V"
20:42
Нацбанк ужесточил курс гривни на 12 апреля
20:29
Стрельба в поезде: одного офицера наказали, второго – арестовали
Все новости...