Зеленский назначил состав Консультативного совета для обеспечения прав защитников

Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины возглавила советник руководителя Офиса президента Алена Вербицкая, а ее заместителями стали нардепы Игорь Герасименко и Егор Чернев.

Источник: указ президента

Детали: О том, что будет руководить советом волонтер и советник руководителя ОП Алена Вербицкая было известно еще с указа Зеленского о создании соответствующего органа.

Сейчас же президент назначил ее заместителем нардепа от "Слуги народа", участника АТО Егора Чернева. Еще одним заместителем стал беспартийный нардеп, участник АТО и Герой Украины Игорь Герасименко.

Секретарем Консультативного Совета стал советник руководителя Офиса Президента Украины Андрей Ляхович.

Отмечается, что новый орган "будет заниматься мониторингом соблюдения прав и свобод участников Революции Достоинства, ветеранов антитеррористической операции, военнослужащих, защищающих национальную безопасность и обеспечивают оборону на Донбассе, а также волонтеров и правозащитников".

Планируется, что совет будет вносить предложения по защите нарушенных прав упомянутых лиц, помилование, обеспечения справедливого правосудия и применения амнистии.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины.