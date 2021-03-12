Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский создал Консультативный совет для обеспечения прав защитников Украины

Пятница, 12 марта 2021, 13:19
Зеленский создал Консультативный совет для обеспечения прав защитников Украины
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины.

Источник: сайт Офиса президента со ссылкой на указ № 93/2021 от 12 марта

Дословно: "Решение о создании этого совещательного органа было принято Владимиром Зеленским с учетом социального напряжения и запроса общества на доступ к справедливости и объективному рассмотрению уголовных производств и судебных решений по делам защитников Украины".

Детали: Сообщается, что такой орган просили создать правозащитники и депутаты Верховной Рады.

По словам председателя Консультативного совета Алены Вербицкой, Консультативный совет при Офисе президента создается для отстаивания прав людей, защищавших нашу страну. Речь идет, в частности, о добровольцах, "сотни из которых стали жертвами несовершенного украинского законодательства и были осуждены за военные преступления по законам мирного времени".

Вербицкая добавила, что в таких делах есть обстоятельства, которые требуют дополнительного анализа, более глубокого изучения, и именно для этого создается Консультативный совет.

В состав нового органа войдут нардепы, представители органов исполнительной власти, оборонных ведомств, правозащитники и общественные деятели.

Также будет возможность привлекать правительственные и неправительственные организации, в том числе международные, для получения помощи и консультаций.

Вербицкая ожидает, что работа совета поможет наладить коммуникацию гражданского общества с рядом государственных органов власти. А это скажется на результативности и эффективности, "ведь все вопросы будут рассматриваться и обсуждаться за одним столом, а не через многочисленные письменные запросы и долгожданные ответы, как это происходило раньше".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийОфис президентадобровольцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Зеленский
Зеленский приехал в Турцию: будет говорить с Эрдоганом
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
В Болгарии пророссийский политик нарядился как священник и "проклял" кортеж Зеленского
Последние новости
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
Все новости...
Реклама: