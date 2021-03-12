Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский создал Консультативный совет для обеспечения прав защитников Украины

Пятница, 12 марта 2021, 14:19
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины.

Источник: сайт Офиса президента со ссылкой на указ № 93/2021 от 12 марта

Дословно: "Решение о создании этого совещательного органа было принято Владимиром Зеленским с учетом социального напряжения и запроса общества на доступ к справедливости и объективному рассмотрению уголовных производств и судебных решений по делам защитников Украины".

Детали: Сообщается, что такой орган просили создать правозащитники и депутаты Верховной Рады.

По словам председателя Консультативного совета Алены Вербицкой, Консультативный совет при Офисе президента создается для отстаивания прав людей, защищавших нашу страну. Речь идет, в частности, о добровольцах, "сотни из которых стали жертвами несовершенного украинского законодательства и были осуждены за военные преступления по законам мирного времени".

Вербицкая добавила, что в таких делах есть обстоятельства, которые требуют дополнительного анализа, более глубокого изучения, и именно для этого создается Консультативный совет.

В состав нового органа войдут нардепы, представители органов исполнительной власти, оборонных ведомств, правозащитники и общественные деятели.

Также будет возможность привлекать правительственные и неправительственные организации, в том числе международные, для получения помощи и консультаций.

Вербицкая ожидает, что работа совета поможет наладить коммуникацию гражданского общества с рядом государственных органов власти. А это скажется на результативности и эффективности, "ведь все вопросы будут рассматриваться и обсуждаться за одним столом, а не через многочисленные письменные запросы и долгожданные ответы, как это происходило раньше".

Темы: ЗеленскийОфис президентадобровольцы


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоНа аэродроме под Киевом автомобиль врезался в истребитель МиГ-29

Украина рассчитывает усилить свою авиацию американскими F-15

Первый поезд City Express в Киеве вскоре тронется в направлении Бучи

Экономический форум удалил упоминание о княгине Ольге из-за "конфликта исторических данных"

картаСиноптик сообщила, когда утихнет ветер и потеплеет

"Олимпик" оштрафовали после скандального матча с "Шахтером", а стадион могут дисквалифицировать

Все новости...
Зеленский
Ермак рассказал, когда заработает Центр противодействия дезинформации
Седьмой президент или вторая Тимошенко? Какая судьба ждет Петра Порошенко
Зеленский собрал совещание по законопроектам с его программы
Последние новости
14:58
Китай отреагировал на решение СНБО вернуть "Мотор Сич" в госсобственность
14:55
Количество прививок за сутки выросло на треть, бригад в Украине стало больше на 53
14:54
фотоНа аэродроме под Киевом автомобиль врезался в истребитель МиГ-29
14:54
Ткаченко раскритиковал открытие покерного клуба в Доме профсоюзов
14:51
Nemiroff получил лицензию на изготовление спирта
14:50
Действующий заместитель секретаря СНБО помогал писать "Харьковские соглашения"
14:29
Украина рассчитывает усилить свою авиацию американскими F-15
14:23
Первый поезд City Express в Киеве вскоре тронется в направлении Бучи
14:19
Зеленский создал Консультативный совет для обеспечения прав защитников Украины
14:18
Татаров снова пытается отменить себе подозрение - ЦПК
Все новости...