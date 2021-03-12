Зеленский создал Консультативный совет для обеспечения прав защитников Украины

Президент Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины.

Источник: сайт Офиса президента со ссылкой на указ № 93/2021 от 12 марта

Дословно: "Решение о создании этого совещательного органа было принято Владимиром Зеленским с учетом социального напряжения и запроса общества на доступ к справедливости и объективному рассмотрению уголовных производств и судебных решений по делам защитников Украины".

Детали: Сообщается, что такой орган просили создать правозащитники и депутаты Верховной Рады.

По словам председателя Консультативного совета Алены Вербицкой, Консультативный совет при Офисе президента создается для отстаивания прав людей, защищавших нашу страну. Речь идет, в частности, о добровольцах, "сотни из которых стали жертвами несовершенного украинского законодательства и были осуждены за военные преступления по законам мирного времени".

Вербицкая добавила, что в таких делах есть обстоятельства, которые требуют дополнительного анализа, более глубокого изучения, и именно для этого создается Консультативный совет.

В состав нового органа войдут нардепы, представители органов исполнительной власти, оборонных ведомств, правозащитники и общественные деятели.

Также будет возможность привлекать правительственные и неправительственные организации, в том числе международные, для получения помощи и консультаций.

Вербицкая ожидает, что работа совета поможет наладить коммуникацию гражданского общества с рядом государственных органов власти. А это скажется на результативности и эффективности, "ведь все вопросы будут рассматриваться и обсуждаться за одним столом, а не через многочисленные письменные запросы и долгожданные ответы, как это происходило раньше".