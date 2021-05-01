Блинкен в Великобритании обсудит остановку "Северного потока-2"

Во время встреч в рамках G7 в Великобритании госсекретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с главой МИД Германии Гайко Маасом по вопросу газопроводу "Северный поток-2".

Источник: Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я думаю, мы будем проводить отдельные встречи с немецкой стороной в двустороннем формате".

"Мы продолжим четко выражать немецкой стороне нашу позицию по этому проекту – он должен быть остановлен".

Детали: Рикер подчеркнул, что газопровод "Северный поток-2" остается проблемой, как об этом говорили и госсекретарь США, и президент Байден.

Помощник госсекретаря добавил, что во время встречи с немецкими партнерами планируется обсудить многие другие вопросы.

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