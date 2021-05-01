Блинкен в Великобритании обсудит остановку "Северного потока-2"
Во время встреч в рамках G7 в Великобритании госсекретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с главой МИД Германии Гайко Маасом по вопросу газопроводу "Северный поток-2".
Источник: И. о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Я думаю, мы будем проводить отдельные встречи с немецкой стороной в двустороннем формате".
"Мы продолжим четко выражать немецкой стороне нашу позицию по этому проекту – он должен быть остановлен".
Детали: Рикер подчеркнул, что газопровод "Северный поток-2" остается проблемой, как об этом говорили и госсекретарь США, и президент Байден.
Помощник госсекретаря добавил, что во время встречи с немецкими партнерами планируется обсудить многие другие вопросы.
Предыстория:
- Белый дом ведет переговоры о назначении спецпосланника по прекращению строительства российского газопровода "Северный поток-2" - на эту должность рассматривают Амоса Хохштейна, который работал в наблюдательном совете Нафтогаза.
- В середине марта Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат принимать меры, чтобы не допустить завершения строительства российского газопровода.
- Позже Госдеп США напомнил о возможности применения санкций против компаний, которые участвуют в завершении строительства "Северного потока-2".