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Блинкен в Великобритании обсудит остановку "Северного потока-2"

Суббота, 1 мая 2021, 02:15

Во время встреч в рамках G7 в Великобритании госсекретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с главой МИД Германии Гайко Маасом по вопросу газопроводу "Северный поток-2".

Источник: Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я думаю, мы будем проводить отдельные встречи с немецкой стороной в двустороннем формате".

"Мы продолжим четко выражать немецкой стороне нашу позицию по этому проекту – он должен быть остановлен".

Детали: Рикер подчеркнул, что газопровод "Северный поток-2" остается проблемой, как об этом говорили и госсекретарь США, и президент Байден.

Помощник госсекретаря добавил, что во время встречи с немецкими партнерами планируется обсудить многие другие вопросы.

Предыстория:

  • Белый дом ведет переговоры о назначении спецпосланника по прекращению строительства российского газопровода "Северный поток-2" - на эту должность рассматривают Амоса Хохштейна, который работал в наблюдательном совете Нафтогаза.
  • В середине марта Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат принимать меры, чтобы не допустить завершения строительства российского газопровода.
  • Позже Госдеп США напомнил о возможности применения санкций против компаний, которые участвуют в завершении строительства "Северного потока-2".

Темы: СШАСеверный поток-2ГерманияБритания


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