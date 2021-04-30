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COVID в Украине: 10 тысяч новых больных, 3 117 госпитализированных за сутки

Пятница, 30 апреля 2021, 08:15
COVID в Украине: 10 тысяч новых больных, 3 117 госпитализированных за сутки

За сутки 29 апреля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 10 072 людям, госпитализировали 3 117 больных, умерли 307 человек, выздоровели 20 192 человека.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова и СНБО

Детали: Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в четверг в Харьковской (1 059) и Днепропетровской (930) областях, г. Киев (868), Запорожской (620) и Львовской (568) областях.

Летальных случаев от коронавируса больше всего зафиксировали в Донецкой (34) и Днепропетровской (31) областях, г. Киев (24), Харьковской (22) и Одесской (21) областях, в Киевской (18), Львовской и Хмельницкой (по 16) областях.

Среди новых больных 391 ребенок и 188 медработников.

Тестирований за минувшие сутки сделали 90 101: методом ПЦР – 41 388, методом ИФА – 14 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 982.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 069 537 человек, из них 1 655 525 человек выздоровели, но 44 085 человек умерли.

По официальным данным, сейчас в Украине коронавирус имеют 369 927 человек.

Напомним: 29 апреля в мире диагностировали более 891 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии и США.

Украина занимает 11 место в мире и 4-е в Европе по суточному количеству случаев заболевания, а также 7 место в мире и 2 место в Европе по количеству летальных случаев в сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемиявакцинация
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