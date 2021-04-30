Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

COVID в Украине: 10 тысяч новых больных, 3 117 госпитализированных за сутки

Пятница, 30 апреля 2021, 08:15

За сутки 29 апреля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 10 072 людям, госпитализировали 3 117 больных, умерли 307 человек, выздоровели 20 192 человека.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова и СНБО

Детали: Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в четверг в Харьковской (1 059) и Днепропетровской (930) областях, г. Киев (868), Запорожской (620) и Львовской (568) областях.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, один раненный боец ВСУ

Украина 2-я в Европе по суточной смертности от COVID-19

Израиль осудил марш в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве

Из-за стрельбы в США погибли 5 человек

ВОЗ просит Европу не торопиться отменять карантин: приводит пример Индии

видео"Слуги народа" во время локдауну собирались в гостинично-ресторанном комплексе – "Схемы"

Все новости...
Последние новости
08:15
COVID в Украине: 10 тысяч новых больных, 3 117 госпитализированных за сутки
08:00
Главные новости четверга и ночи: реакция на марш в честь СС "Галичина", отстранение руководителя НААН
07:55
Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, один раненный боец ВСУ
07:03
Около 10 тысяч человек протестовали в Праге против президента Земана
06:37
В Израиле десятки человек погибли в давке на религиозном празднике
05:43
Украина 2-я в Европе по суточной смертности от COVID-19
04:31
Таджикистан и Кыргызстан сделали заявление о прекращении конфликта
03:52
Pfizer начинает поставки американской вакцины в Мексику
03:10
Сенат США утвердил нового главу NASA
02:48
В Киев прилетит полмиллиона доз вакцины CoronaVac – Степанов
Все новости...