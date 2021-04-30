COVID в Украине: 10 тысяч новых больных, 3 117 госпитализированных за сутки

За сутки 29 апреля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 10 072 людям, госпитализировали 3 117 больных, умерли 307 человек, выздоровели 20 192 человека.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова и СНБО

Детали: Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в четверг в Харьковской (1 059) и Днепропетровской (930) областях, г. Киев (868), Запорожской (620) и Львовской (568) областях.